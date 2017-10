IBM's kunstige intelligens på vej ind på Rigshospitalet: Men Watson foreslår forkert behandling i hver tredje tilfælde

IBM's kunstige intelligens, Watson, er stadig på usikker grund, når det gælder sygdomsbehandling, viser forsøg på Rigshospitalet. Her har Watson foreslået behandlinger 'helt hen i skoven' i næsten en tredjedel af sagerne.

Rigshospitalets forsøg med IBM’s kunstige intelligens, Watson, har ført til massive fejlrater, skriver Ingeniøren. Centerdirektør Leif Panduro Jensen fortæller til bladet, at han har oplevet, at Watson direkte har foreslået medicin, som ville slå patienten ihjel.Rigshospitalet har kørt en række forsøg med Watson i behandlingen af brystkræft, lungekræft og tyktarmskræft på 31 patienter.Her skulle Watson foreslå behandlinger. Og i en tredjedel af tilfældende var Watsons forslag ifølge centerchefen ‘helt hen i skoven,’ mens forslagene i to tredjedele af tilfældene matchede de behandlinger, som lægerne selv foreslog.Ifølge Leif Panduro Jensen er det imidlertid ikke godt nok.“Vi har jo ikke brug for at vide, at det, som vi allerede ved, er rigtigt. Værdien ligger i, hvis Watson kan foreslå os behandlinger, når vi har prøvet alt, og patienten stadig har det så godt, at det ikke giver mening at give op,” siger han til Ingeniøren.Region Hovedstaden har udgivet en evalueringsrapport, som du finder her. Her fremgår det, at der er stort potentiale i at anvende kunstig intelligens i sygehusvæsenet, men at Watson ikke er klar.“Projektet [har] også vist, ikke mindst testen af Watson for Oncology på Rigshospitalet - Blegdamsvej, at der fortsat kræves yderligere udvikling og lokal tilpasning før teknologien kan implementeres i klinikken. Eksempelvis var der kun sammenfald mellem Watson’s og lægernes behandlingsforslag i 27 procent af tilfældene. Det skyldes bl.a., at det benyttede system var trænet i USA ud fra amerikanske guidelines og behandlingspraksis,” hedder det i evalueringen.