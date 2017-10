Morgen-briefing: Hver femte danske virksomhed er slet ikke i gang med GDPR endnu / Ekspert: Apple Pay blokerer for alle andre betalingsløsninger i din telefon / Canons fremtid: Overvågningskameraer og OLED-udstyr

Hver femte danske virksomhed er slet ikke igang med GDPR endnu. Ekspert: Apple Pay blokerer for alle andre betalingsløsninger i din telefon. Dansk Erhverv kritisk over for Apple Pay. Canons fremtid: Overvågningskameraer og OLED-udstyr. 391.000 danske job truet af digitalisering. Netflix i banken: Har lånt 10 milliarder kroner til nye serier.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne onsdag morgen v/ morgen-briefing-bestyrer Dan Jensen.Hver femte danske virksomhed er slet ikke gået i gang med at afdække, hvor deres data ligger, mens næsten halvdelen endnu ikke er gået i gang med at træne deres medarbejdere i de mest basale dele af den kommende persondataforordning.Det viser en lille rundspørge, som Dansk Erhverv fornylig har foretaget blandt 104 danske virksomheder.Ifølge Dansk Erhverv er der ikke tale om en særlig stor repræsentation af virksomheder. Alligevel skræmmer tallene. For GDPR bliver indført ved lov 25. maj 2018, og det kan hurtigt blive noget af en mundfuld at blive klar, i det organisationerne både skal klarlægge, trimme og dokumentere deres processer.Tallene viser i øvrigt også, at 26,2 procent af virksomhederne slet ikke er gået i gang med at klassificere data, mens 38,8 procent endnu ikke har indgået nogen databehandleraftaler med deres underleverandører.31,7 procent er ikke gået i gang med at tilpasse det tekniske setup, mens 44,7 procent altså endnu ikke er begyndt at skabe awareness blandt medarbejdere. Denne sidste del kan meget vel være den mest tidskrævende af alle opgaverne.Apple Pay blokerer automatisk for alle andre betalingsformer i din iPhone, der blev introduceret under stor ståhej i Danmark igår tirsdag.Sådan lyder det fra Henning N. Jensen, seniorpartner i PlusCon og ekspert i betalingsløsninger til Version 2 Her peger han på, at Apple Pay ikke er befordrende for det, som han kalder en ‘åben betalingsstruktur.'“Apple Pay mindsker danskernes frie valg af betalingsform, idet aktiveringen af Apple Pay i en iPhone automatisk betyder, at alle andre betalingsmidler på samme iPhone (som f.eks. Mobile Pay, digitalt Dankort, m.v.) vil blive undertrykt i alle betalingssituationer, hvor Apple Pay kan anvendes,” skriver Henning N. Jensen i en mail.Og mere Apple Pay: Dansk Erhverv stiller sig kritisk over for Apple Pay.Markedsdirektør Henrik Hyltoft siger til Ritzau, at Apple Pay ikke tilfører noget nyt i forhold til eksisterende løsninger - udover øgede omkostninger.“Det er en dyrere løsning, fordi den er baseret på internationale betalingskort, som er dyrere end dankortet. Ekstra omkostninger for butikkerne bliver i sidste ende dyrere for forbrugerne,” siger han.Canon hæver for tredje gang sine forventninger til årsregnskabet.Det sker, fordi selskabet - der er verdenskendt for sine kameraer, printere og kopimaskiner - ser kraftig vækst i efterspørgslen efter “business-to-business’-produkter som eksempelvis overvågningskameraer og udstyr til produktion af OLED.Canon har i flere år arbejdet på at differensiere sig fra kamera-markedet, som er alvorligt presset af de bedre og bedre smartphone-kameraer. Det er blandt andet sket med massive opkøb - eksempelvis af svenske Axis, som levere løsninger til video-overvågning.Selskabet forventer nu en driftsindtjening for året på 350 milliarder yen - cirka 19 milliarder kroner. Alene i tredje kvartal er driftsindtjeningen blevet fordoblet i forhold til samme kvartal i fjor.Danmarks 1.000 største virksomheder frygter at digitaliseringen, at mere end 20 procent af deres omsætning vil blive ramt af digitalisering i løbet af de kommende tre år, viser Rambølls årlige IT i Praksis-rundspørge, der offentliggøres i dag.De 1.000 virksomheder står for 62 procent af den danske arbejdskraft, og ifølge Børsen kan tallet omregnes til, at 391.000 stillinger i de store virksomheder er truet af digitalisering, der eksempelvis vil øge selvbetjening og automatisering.Rambøll betegner selv tallet som ‘ret vildt.’Netflix har netop været en tur i banken, hvor selskabet har lånt 1,6 milliarder dollar - godt 10 milliarder kroner.Ifølge Financial Times skal pengene bruges til produktionen af nye film og serier. Netflix har haft større tilgang af nye abonnenter end forventet og har i forvejen afsat syv milliarder dollar til indholds-produktion i 2018.Lånet er optaget i 10,5-års obligationer med udløb i 2028. Netflix forventer at stå bag 80 nye film i 2018 samt originale serier på blandt andet italiensk og tysk.