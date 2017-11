Kæmpe-stigning: Du havde været millionær, hvis du havde du købt Apple-aktier for 3.000 kroner i 1997

Du kunne have scoret kassen, hvis du investerede i Apple- eller Amazon-aktier for 20 år siden.

Annonce:



Annonce:

Apples aktiekurs kan være på vej til at ramme en historisk milepæl, der vil give den californiske virksomhed en markedsværdi på intet mindre end én billion dollar.Da aktiemarkedet lukkede torsdag, lød Apples aktiekurs på 168,5 dollar, og efter Apple offentligjorde sit kvartalsregnskab, steg aktiekursen på det såkaldte eftermarked til mere end173 dollar.Det betyder, at du som investor kunne have tjent svimlende summer, hvis du investerede i aktien på det rigtige tidspunkt.Havde du eksempelvis været forudseende og købt Apple-aktier 9. juli 1997, da Apples stifter Steve Jobs returnerede til Apple midt i virksomhedens dybeste krise, havde du i dag fået din investering 343 gange igen.På daværende tidspunkt kunne en Apple-aktie erhverves for lige knap en halv dollar.En investering på 10.000 kroner ville således være mere end 3,4 millioner kroner værd i dag. Dog forudsat, at vi ikke tager hensyn til udsving i dollarkursen.Efter Steve Jobs tilbagekomst fortsatte Apple-kursen med at ligge relativt lavt i de efterfølgende år. Den fik først for alvor fart på i løbet af 2004, hvor iPoden fik sit helt store gennembrud.Her steg aktien fra 1,5 dollar 1. januar 2004 til 4,63 1. januar 2005.Men det var dog præsentationen af den første iPhone 9. januar 2007, der sendte Apples aktier op i det helt høje skylag.Dagen før, den første iPhone blev præsenteret, lå aktien på 12,6, men da kalenderåret skiftede fra 2007 til 2008, var aktien steget til 28,47.En tendens, der på trods af enkelte store udsving fortsatte det efterfølgende årti.Selv ikke Steve Jobs død kunne slå aktiekursen ud af kursen. Apples aktieværdi er således blevet tredoblet, siden Steve Jobs afgik ved døden den 5. oktober 2011.Apple-aktier er dog langt fra den eneste teknologi-aktie, der er steget i værdi gennem de seneste år.Havde du investeret i Amazon-aktier umiddelbart efter, at virksomheden - der dengang blot var en internet-boghandel - blev børsnoteret i 1997, havde du fået et endnu større afkast.Havde du dengang købt for 10.000 kroner Amazon-aktier, havde de i dag været knap 5 millioner kroner værd.Aktier i teknologi-virksomheder har generelt været en lukrativ investering i de senere år, og i dag er verdens fire mest værdifulde selskaber tech-virksomheder.Apple er det mestværdifulde selskab, og herefter kommer Googles moderselskab Alphabet, Microsoft og Amazon.