Stor rapport: Spam er (igen) ved at blive en sikkerhedstrussel for virksomhederne

Spam-mængderne stiger voldsomt for første gang i en årrække. Det er der en god grund til, frygter Cisco.

Annonce:



Annonce:

Det er ved at være en del år siden, at vi stoppede med at bekymre os om de store mængder spam, der dagligt vælter rundt på internettet.Med effektive filtreringsystemer blev spam mest af alt et irriterende problem, som krævede indkøb af filtre og storage.Nu er billedet imidlertid ved at ændre sig, lyder det fra Cisco, der netop har offentiggjort sin store sikkerhedsrapport, 2017 Annnual Cybersecurity Report.Her peger selskabet på, at hele 65 procent af de mail, der dagligt bliver sendt til en gennemsnitlig virksomhed, er spam.Cisco-rapporten er baseret på indsamling af data fra Ciscos eget netværks-grej ude omkring i verden.Selskabet har her målt, at der gennem 2016 blev sendt mere end 3.000 spam-mails i sekundet året rundt.Det er er fordobling i forhold til tidligere år, og det kan være ganske alvorligt, da spam-mails ikke mindst anvendes i forsøget på at smugle forskellige former for malware ind i organisationerne.Det gælder eksempelvis ransomware, som du kan læse mere om her:Ifølge Cisco er otte procent af de mange spam-mails inficerede med forskellige former for ransomware.Dette tal er uændret i forhold til tidligere, men da det samlede antal af spammails er vokset markant, er antallet af inficerede mails altså også vokset.Det er noget, som enhver it-sikkerhedsansvarlig bør være opmærksom på, lyder det fra Cisco, der anbefaler, at man først og fremmest får tjekket op på, om organisationens monitorerings-udstyr er opdateret og fungerende.Udviklingen er udtryk for, at også de cyberkriminelle har opdaget, at brugerne er det svageste led i organisationerne.Mange medarbejdere modtager mange mail i løbet af en arbejdsdag, og i forvirringen kan det hænde, at der bliver klikket på en farlig mail.Blandt de farlige malware-typer er ransomware. Men også andre typer kan komme ind via spammails.Ifølge Cisco er også adware et stigende problem. Adware har til formål at fremvise annoncer, men kan i en hackers hænder hurtigt blive fyldt med malware, som kan ændre indstillingerne i browser og styresystem, omgå sikkerhedsløsninger og lignende.Til gengæld falder Adobe Flash' betydning som angrebsvektor, skriver Cisco.Flash har ellers i årevis været regnet for et af de farligste programmer, men flere og flere organisationerne har i de senere år fravalgt teknologien. Faktisk anbefaler selv Adobe, at man skifter til det langt sikrere HTML 5.Det kan du læse mere om her:Ifølge Cisco er de nyeste og farligste exploit kits i dag Sundown, Sweet Orange og Magnitude.Cisco-undersøgelsen viser desuden, at hele 44 procent af alle sikkerheds-alerts aldrig bliver efterforsket eller fulgt op på.Det betyder med andre ord, at teknologierne ganske vist fanger og registrerer angreb, men at sikkerheds-afdelingerne ikke har ressourcer til at følge op på dem alle.I rapporten bedyrer it-cheferne blandt andet, at de mangler både ressourcer og kompetencer til at løfte opgaven, ligesom flere nævner interoperabilitets-problemer mellem sikkerheds-platformene som et problem.-ofre ender med at betale løsepenge[/b]