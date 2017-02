23-årig mand hacker 150.000 printere over hele verden med botnet-advarsel

En ung mand har hacket sig ind på omkring 150.000 printere og sendt printer-ejerne en botnet-advarsel. Læs her, hvordan du sikrer dig, at din egen printer ikke bruges i et hackerangreb.

Kan det hackes, skal det bevises, at det kan hackes.Sådan har logikken været bag handlingen fra hackeren med kaldenavnet Stackoverflowins, der påstår at have angrebet op mod 150.000 printere over hele planeten.Den unge britiske mand, der går under navnet Stackoverflowin, har udnyttet sårbarheder i Xerox-printere, hvorefter han har hacket sig ind i dem.Det skriver Computerworlds amerikanske søstermagasin Efter adgangen til printerne blev sikret, har Stackoverflowin over internet-printerprotokollen IPP sendt printjobs til de involverede printere.Det har fået de hackede printere til at spytte ASCII-kunst med billedet af en robot ud samt budskabet om, at printer-ejerne har været en del af et botnet.Efter at have sendt advarsler til de 150.000 printere har Stackoverflowing tilstået, at botnet-anklagen ikke var rigtig, men den var tilføjet, fordi han gerne ville gøre opmærksom på (u)sikkerheden ved at lade printere være tilgængelige fra nettet.Læs også: Nyt scanner-værktøj: Tjek om din printer, dit webcam eller din pc bliver udnyttet af et botnet Efter de mange printjobs blev sat i gang fra distancen af Stackoverflowin, har folk på Twitter vist billeder af hackerens ASCII-robot og medfølgende advarsel.Flere af de uploadede billeder fra hackede printere stammer ifølge Computerworld.com fra mobile salgssteder (point-of-sales).Tilgangen med at hackere printere over netværk er dog på ingen måder ny.Truslen har i den seneste tid fået nye farver, efter et tysk forskerhold har påvist, at op mod 20 forskellige printermodeller kan hackes Når det først er sket, kan der printes mere eller mindre provokerende beskeder ud på ofrenes printerudstyr.For at undgå den ballade forklarer hackeren Stackoverflowing, at brugerne skal sørge for, at deres printere ikke er tilgængelige fra nettet af.Det kræver dog, at man kan sætte en stopklods i routeren for netværksadgangen, at man kun tillader visse IP-adresser at få adgang til ens netværk eller en tredje løsning.Amerikanske PC World har udarbejdet en guide til at forhindre printerhackere i at få printet beskeder ud på dit printerudstyr.Denne guide kan du finde her