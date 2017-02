Toshiba i dyb krise: Kan blive tvunget til at skrotte pc-forretningen efter enorme nedskrivninger

Toshiba er i dyb krise: Formanden er færdig, byggeplaner for milliarder skrottes og selskabet nedskriver for enorme 44 milliarder kroner og udskyder sit regnskab. Chip-forretningen skal sælges. Og hele pc-forretningen kan meget vel følge.

Japanske Toshiba er i dyb krise. På blot en enkelt dag har selskabet mistet sin bestyrelsesformand, droppet alle planer om at bygge atom-kraftværker, nedskrevet for 44 milliarder kroner og udskudt offentliggørelsen af regnskabet for fjerde kvartal med en måned - angiveligt på grund af opdagelsen af regnskabsfusk.Det er disse afsløringer, der har fået selskabets bestyrelsesformand, Shigenori Shiga, til at gå af.Det er omkring en måned siden, at det kom frem, at Toshiba arbejdede med planer om at udskille memory-forretningen til et selvstændigt selskab.Dette frasalg skal i givet fald indbringe en del af de tabte penge - men dog langt fra nok til at gøre investorer og andre tilfredse.Japanske aviser spekulerer nu åbent i, at krisen og nedskrivningen er så stor, at Toshiba kan blive tvunget til også at sælge hele sin pc- og laptop-forretning.Dermed vil selskabet i givet følge i kølvandet på en række andre store japanske pc-producenter - eksempelvis Sony og Sharp - der i de senere år også har trukket sig ud ad pc-markedet.Toshiba er kendt som en af verdens store chip- og elektronik-producenter, men i Japan arbejder selskabet inden for mange områder - blandt andet med udvikling og etablering af kraftværker, jernbaner, energi-udvikling og industrielle kontrol-systemer af forskellig slags.Det er dette område, der i høj grad har været med til at udløse krisen for selskabet, der er tvunget til at nedskrive for gigantiske 44 milliarder kroner.Japanske aviser spekulerer desuden i, at selskabet er tvunget til at udskyde færdiggørelsen af regnskabet for fjerde kvartal, fordi selskabets revisorer har nægtet at godkende de foreliggende tal.Det er ganske kritisk for Toshiba, der er midt i en omfattende regnskabsskandale, der så dagens lys, da det i december 2015, at Toshiba har pyntet på regnskaberne i årevis.Dengang skrev Wall Street Journal, at Toshiba for at komme på fode igen arbejdede på at sælge hele sin pc-forretning, samt at selskabet allerede havde været i forbindelse med en række mulige købere - eventuel med henblik på en fusion.Planerne mundede dengang ikke ud i et salg. Toshiba meddelte dog i foråret i fjor, at det stoppede med at producere forbruger-pc'er og i stedet ville fokusere på de professionelle markeder.Selskabet har omkring 190.000 medarbejdere.