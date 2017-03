15 banker er undersøgt: Vi har tre udfordringer med it-sikkerheden i de danske banker

Danmarks Nationalbank har undersøgt it-sikkerhedniveauet hos 15 større danske finansinstitutter. "Plads til forbedring hos de fleste," lyder konklusionen.

I sikringen af et stabilt finansielt system i Danmark har Danmarks Nationalbank udpeget tre grundlæggende it-udfordringer, som finanssektoren herhjemme skal få under kontrol.



De tre hovedudfordringer er: Stor forskel på digital parathed blandt danske banker, mangel på forankring af it-sikkerhed i topledelsen, og at medarbejdere grundlæggende mangler it-sikkerhedsuddannelse.



For med en markant stigning i hackingaktiviteter og generel cyber-kriminalitet er de stadig mere digitaliserede pengeinstitutter under pres som aldrig tidligere.



"Alvorlige cyberangreb kan i værste fald være en trussel mod selve stabiliteten i den finansielle sektor," lyder indledningen om undersøgelsen fra nationalbanken.



Undersøgelsen er blevet udført i parløb med Finanstilsynet i 2016 med svar fra 15 større såkaldte "kerneaktører i den finansielle sektor" i Danmark.



Stor forskel på digital parathed

Første punkt i undersøgelsen er finansinstitutternes digitale parathed, da det er her, at organisationerne skal gøre klar til at vinde it-slaget over hackerne.



Ellers kan det gå ud over betalingssystemer, fælles datacentraler og værdipapirhandler.



"Kerneaktørerne i den finansielle sektor i Danmark har et betydeligt fokus på cybersikkerhed," lyder indledningsvist den gode nyhed fra Nationalbanken.



Senere får den positive melodi dog tilføjet flere blå toner.



"Der er stor variation i niveauet blandt undersøgelsens 15 respondenter og plads til forbedring hos de fleste," fortsætter Nationalbanken i sin undersøgelse, hvor respondenterne selv har skullet angive deres it-parathed.



Få ledelsen med på it-sikkerheden

Også topledelsens rolle i it-sikkerheden bliver vendt i Nationalbankens og Finanstilsynets undersøgelse om it-paratheden i de danske pengeinstitutter.



"Ledelsen kan fremme arbejde med cybersikkerhed gennem krav og forventninger for virksomhedens arbejde med cybersikkerhed," lyder det fra nationalbanken.



"Undersøgelsen viser, at der er størst fokus på cybersikkerhed blandt de finansielle aktører, der har en bestyrelsesgodkendt strategi for cybersikkerhed, som er kendt bredt i organisationen," fortsætter Danmarks Nationalbank sin opfordring til at få højnet it-sikkerhed i den danske finansbranche.



Samtidig er disse banker og finansinstitutter med involvering fra topledelsen og en bestyrelsesgodkendt cybersikkerhedsstrategi ifølge undersøgelsen også bedre til at uddanne deres medarbejdere til at stå imod trusler, og disse organisationer tester også oftere deres it-beredskabsplaner.

Netop uddannelse af medarbejderne til at håndtere trusler fremhæver nationalbanken som sidste ben i den trebenede sikkerheds-taburet, som alle lønmodtagere i Danmark har sat deres penge på."Cyberkriminelle benytter i stigende grad blandt andet spear-phishing, som er målrettet enkeltpersoner i en organisation," forklarer nationalbanken om en efterhånden bedaget hacker-strategi med at få en virksomhed til at bukke under.Under alle omstændigheder opfordrer Danmarks Nationalbank alle finansinstitutterne til at opruste på uddannelsesfronten, når det kommer til cybertrusler."En organisations medarbejdere kan (...) være en indgang for cyberkriminalitet, uanset hvor sikre organisationens it-systemer ellers er, og det er derfor nødvendigt, at alle medarbejdere løbende uddannes og trænes i god adfærd i cyberspace, for eksempel håndtering af e-mails og usb-stik," lyder et konkret råd.Du kan selv læse nationalbankens foreløbige konklusioner om sin og Finanstilsynets undersøgelse af it-sikkerheden i danske pengeinstitutter på dette link