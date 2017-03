MobilePays nye abonnements-service er smart - men måske løser den det forkerte problem

MobilePay Subscriptions forsømmer at løse det helt store problem med de populære abonnementsmodeller.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Fire ud af fem it-folk er åbne over for nyt job Mere end 2.000 danske it-folk har deltaget i it-jobbanks undersøgelse. Fire ud af fem er villige til at skifte job. | Læs mere







MobilePay Subscriptions blev lanceret ved et pressemøde torsdag morgen.

Annonce:

MobilePay har med sin nye abonnementsløsning MobilePay Subscriptions sat sig for at løse nogle af de problemer, der opstår, efterhånden som vi tilmelder os flere og flere abonnementsløsninger.Danskerne har gennem generationer gjort brug af telefonabonnementer og avisabonnementer, men gennem de seneste år har abonnementer på streamingtjenester, apps, tøj og vin også vundet indpas i mange menneskers liv.Det er denne udvikling, som MobilePay forsøger at strømline med den nye tjeneste MobilePay Subscriptions, der blandt andet gør det lynhurtigt for forbrugerne at tegne et nyt abonnement.Det vil sikkert vise sig at være en ganske populær funktion hos mange virksomheder, der ønsker at stikke et sugerør ned i kundernes bankkonto.Men det løser det ikke det store problem med abonnementløsninger.For det har aldrig været noget stort problem at tilmelde sig et nyt abonnement. Det er en proces, som de fleste virksomheder har haft et stort incitament til at optimere.Det store problem for forbrugerne er afmeldingen, hvor virksomhedernes incitament er det diametralt modsatte.Denne skribent er næppe den eneste, der har prøvet at vente 20 minutter i en telefonkø til et større dansk teleselskab for at få lov til at annullere et abonnement, der var blevet overflødigt.Tegningen af abonnementet kunne derimod klares lynhurtigt via nettet, mens opsigelsen krævede telefonisk kontakt med kundeservice.Dette samme gør sig gældende for mange digitale abonnementer, hvor det ofte kræver et større detektivarbejde at finde den undermenu, hvor opsigelses-knappen er begravet.Alle disse manøvrer handler om, at virksomhederne ønsker at minimere deres såkaldte churn rate. Altså, antallet af kunderne der forlader butikker.Selvom abonnementstjenester bliver mere og mere populære, så er det det næppe urimeligt at antage, at mange forbrugere stadigvæk afholder sig fra at tegne abonnementer, fordi de af erfaring ved, at de kan være svære at komme ud af.Det er det helt store problem for abonnementmodellerne i dag.Desværre er det kun et problem, som den nye MobilePay-tjeneste i relativt begrænset omfang forsøger at løse.MobilePay Subscription giver dig ganske vist som forbruger et bedre visuelt overblik over, hvilke tjenester som du abonnerer på.Ligesom at du også kan få en notifikation dagen før et abonnementsbeløb bliver trukket på din konto, hvorefter det bliver muligt at afvise betalingen.Afvisning betyder dog ikke, at abonnementet bliver annulleret.Det kræver, at du kontakter den virksomhed, som du har indgået kundeforholdet med. Akkurat som det er tilfældet i dag.Dermed forsømmer at MobilePay at sætte kniven ind der, hvor det for alvor gør ondt.Hvorfor er det tilfældet?Det spørgsmål stillede Computerworld til pressekonferencen torsdag formiddag, da MobilePay lancerede den nye abonnementsfunktion.Muligheden for at opsige et abonnement via et enkelt klik er eksempelvis en funktion, der allerede i dag tilbydes viaabonnementsfunktionen i Apples App Store."Uanset hvor meget vi gerne ville være det, så er vi ikke helt Apple endnu. Og vi har derfor endnu ikke musklen til at kunne håndtere kundeaftaler. Vi er først og fremmest en app, der skal håndtere betalinger og ikke kundeaftaler," lød svaret fra Dennis Kvade, seniorkonsulent hos MobilePay.Han afviste dog ikke, at det på længere sigt kunne blive en mulighed. Men han konstaterede også:"Det kræver jo selvfølgelig også, at virksomhederne er med på det."Og her er vi fremme ved problemstillingens kerne.For det er næppe på grund af manglende vilje, at MobilePay ikke tilbyder kunderne denne funktion.Det skyldes nok snarere, at det kræver ualmindelig gode overtalelsesevner at overbevise virksomheder om, at de skal gøre det lettere for deres kunder at forlade dem.Det kræver et mod, som de færreste virksomheder har. Og ofte med god grund.Til gengæld er god grund til at tro, at det vil vække stor begejstring hos forbrugerne, og vil give endnu mere vind i sejlene for virksomheder, der ønsker at eksperimentere med abonnementsmodeller.For de virksomheder vil det formodentligt være betydeligt lettere at overbevise kunderne om, at de skal afprøve deres tjeneste, hvis kunderne også ved, at de trygt kan regne med, at abonnementet er let opsige igen.