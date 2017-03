Nyt læk afslører CIA's hemmelige værktøjer til overvågning - afsløringerne kan få store konsekvenser

Gigantisk Wikileaks-læk kan få store konsekvenser for efterretningstjenester og almindelige borgeres brug af såkaldte 'internet of things-enheder.'

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA's cybervåben er nu blevet offentliggjort af den kontroversielle organisation Wikileaks.Tirsdag aften offentliggjorde Wikileaks en række dokumenter, der beskriver de hackerværktøjer og cybervåben, som efterretningstjenesten anvender for at få adgang til smartphones, tv, computere og andre type internetforbundet forbrugerelektronik.Offentliggørelsen forstærker således den udbredte frygt for, at mikrofoner og kameraer i vores forbrugerelektronik kan bruges til at overvåge borgerne i deres eget hjem.Eksempelvis har chefen for det amerikanske forbundspoliti FBI, James Comey, tidligere fortalt , at han selv dækker webcammet på sin computer med et stykke tape.En praksis der også anvendes Facebook-stifteren Mark Zuckerberg.Ifølge den amerikanske avis Washington Post vil offentliggørelsen kommer til at skade CIA's arbejde og besværliggøre den amerikanske regerings samarbejde med Silicon Valley-giganter som Apple og Google.Et samarbejde som i forvejen har været anstrengt efter, at Donald Trumps regering tiltrådte.I offentliggørelsen bliver det blandt andet beskrevet, hvordan den amerikanske efterretningstjeneste går målrettet efter at udnytte sårbarheder i produkter fra blandt verdens største it-giganter. Her i blandt Apples iPhones.Wikileaks hævder i følge Washington Post, at de offentliggjorte filer stammer fra en tidligere CIA-konsulent, og ifølge Wikileaks er offentliggørelsen af de seneste dokumenter - i både omfang og betydning - at sammenligne med de dokumenter, som Edward Snowden lækkede for få år siden.Wikileaks hævder desuden, at de offentliggjorte dokumenterne blot er en del af større dokumentsamling, der vil blive lækket løbende.Det er endnu ikke blevet fastslået om de lækkede dokumenter er ægte, men efterretnings-eksperter vurderer overfor både New York Times og Washington Post, at dokumenterne er ægte.