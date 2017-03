Drop klodsede og tunge smartwatches: Snart kan du styre din smartphone via jakkeærmet

Snart kan du styre din smartphone ved at berøre dit tøj. Google og Levis sender en smart jakke på markedet til efteråret.

Annonce:



Annonce:

Jakken fra Lewis.

På Googles seneste udviklerkonference for snart et år siden fremviste kodegiganten for første gang Projekt Jacquard, der bevæger Google ind i tekstilbranchen.Ved at tilføje ledende materiale til vævningen af Jacquard-stof, kan det indføjes i ethvert stykke tekstil som en berøringsfølsom overflade ligesom skærmen på din smartphone.Ved dette års SXSW-festival (South by South West) - en kultur- og teknologifestival i Texas - viste tøjmastodonten Levis sammen med Google en jakke, hvor Jacquard-stof er tilføjet stoffet ved håndleddet.Vil du skifte sang i Spotify, klares det ved at gnide hånden hen over ærmet, og med et tryk kan du acceptere et opkald fra chefen. Du kan også få Google Maps-opdateringer ved at dobbelttrykke på ærmet.Al interaktion med jakken sendes via en lille bluetooth-enhed til din smartphone. Samme bluetoth-enhed klipses af, inden jakken vaskes. Selve Jaquard-stoffet tager naturligvis ikke skade af en maskinvask.Planen var egentlig, at jakken som den første af sin slags skulle sættes til salg her i foråret, men af ukendte årsager blev lanceringen skubbet til efteråret.Funktionerne er endnu sparsomme, men potentialet stort, og Google og Levis fokuserer i første omgang på forbrugermarkedet, som i dag ikke har taget wearables-produkterne til sig i det omfang, mange analytikere ellers havde forudset.De fleste wearables i dag er fitness-relaterede skridttællere eller pulsmålere fra firmaer som Garmin eller Fitbit, mens salget af egentlige smartwatches også er stigende.Særligt Apples Watch er populært, og Apple sidder ifølge analysehuset Strategic Analytics på 55 procent af smartwatch-markedet med Samsung i hælene med 11 procent.En af fordelene ved et smartwatch er, at du kan interagere med din smartphone ved små tryk, men det samme kan du nu klare ved at svipe på dit jakkeærme - til en billigere pris end de fleste smartwatches og uden at være en klods på dit håndled.Jakken fra Levis kommer til at koste 350 dollars - godt 2.500 kroner - og lanceres altså i efteråret.Det amerikanske medie 9to5Google har prøvet jakken og har både galleri og video med jakken her.