Martin Thorborg scorer kassen på salg af endnu en virksomhed: "Det drejer sig om mange penge"

Martin Thorborg har solgt to store virksomheder på mindre end et halvt år.

"Først Dinero & nu Ageras solgt. Det er sgu ikke det værste halvår jeg økonomisk har haft."Sådan skriver den danske iværksætter Martin Thorborg på Twitter.Årsagen er, at han netop har solgt sin andel af den danske web-portal Ageras til det bahrainske investeringsselskab Investcorp.Salget falder på plads blot fire måneder efter, at Martin Thorborg og hans medstifter Nicolai Frisch solgte regnskabsportalen Dinero til norske Visma for et beløb, der menes at lyde på 148 millioner kroner.Det er endnu uvist, hvor stort et beløb, der denne gang ryger ind på Martin Thorborgs bankkonto.Selv vil Martin Thorborg ikke fortælle noget om det."Jeg må ikke engang antyde en salgspris. Køberne er meget firkantede på det område. Da jeg solgte Dinero sagde jeg, at jeg nu havde råd til at spise mig mæt hver dag resten af mine dage. Det eneste jeg kan sige er, at det har jeg nu råd til at gøre to gange. Så det drejer sig om mange penge," siger Martin Thorborg til Computerworld.Ageras står bag en matchmaking-algoritme, som kan matche virksomheder med tilbud fra advokater, jurister og revisorer.Computerworld besøgte Ageras i sommer.