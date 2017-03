Disse fem personer skal afgøre hvor meget ekstra du skal betale for lagerpladsen i din smartphone

Et udvalg på fem personer under Kulturministeriet skal afgøre, hvilke harddiske og hvilke priser danskerne fremover skal betale ekstra for, fordi vi kan gemme ophavsretsligt beskyttet indhold på harddisken.

Den danske blankmedieordning med betaling for digitale lagermedier som CD'er, DVD'er og hukommelseskort står til at blive ændret.Ændringen betyder formentlig også en udvidelse til at omfatte "nyere" lagermedier som smartphones og PC'er, som i givet fald kommer til at koste ekstra.Det kan du læse mere om her:Den mulige ekstra-betaling skyldes, at der fremover også skal betales kompensation til kunstnere og rettighedshavere for lovlig kopiering af deres filer til en borger/brugers andre og nyere lagermedier.Nu har kulturminister Mette Bock så nedsat et udvalg på fem personer, som skal se nærmere på og stille forslag til, hvordan blankmedieordningen skal reformeres."Der er grundlæggende brug for nu at se på, hvor og i hvilket omfang den lovlige privatkopiering foregår, og hvilket niveau kompensationen til rettighedshaverne bør være på. Det arbejder skyder jeg nu i gang," forklarer Mette Bock i en pressemeddelelse.Dermed lægger kulturministeren op til, at udvalget blandt andet skal undersøge danskernes reelle kopieringsadfærd i en tid med mange streaming-services.Arbejdet i udvalget bliver påbegyndt i denne måned, og det ventes afsluttet senest 1. september senere på året.De fem personer i udvalget, der altså skal undersøge, hvor meget ekstra danskerne skal have op af lommerne i forbindelse med indkøb af medier med lagerkapacitet, er:- Formand, Caroline Heide-Jørgensen (professor, Centre for European Studies in Economic Law ved Københavns Universitet)- Søren Sandfeld Jakobsen (professor, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut ved Aalborg Universitet)- Morten Remmer (Chief Growth Officer, LEO Innovation Lab)- Anders Thomsen (Government Affairs Director Denmark and Sweden, Microsoft)- Louise Lykkegaard Hoppe (jurachef, Copydan KulturPlus)Læs også: Elektronik-giganter slår alarm: Ny afgift på pc'er og smartphones vil sende priserne på himmelflugt Udover forbrugsmønstre og priser skal udvalget også anbefale ministeren, hvilken beregningsmodel vi skal benytte hertillands.For forskellige lande har forskellige tilgange til betalingen for blanke medier, der udspringer af EU-lovgivning.Eksempelvis har Sverige udarbejdet en model, hvor man først har påvist et lagringsmønster hos borgerne, hvorefter taksterne for muligheden for at kopiere herefter er fastlagt via en forhandling mellem rettighedshavere og hardware-producenterne.I Finland er tilgangen lidt anderledes, da man i landet med tusinde søer har nedsat et ekspertudvalg, der bestemmer priser på specifikke lagermedier.I Storbritannien har man valgt en helt tredje vej, da man her principielt ikke må gemme kopier på lagermedier, hvilket eksempelvis gælder ved optagelse af tv-programmer til en harddisk.Hvordan reglerne, priserne og medierne bliver i Danmark, er vi allesammen meget klogere på, jo tættere vi kommer på efteråret.