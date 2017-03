Stor sikkerhedsbrist opdaget: CIA kan overtage kontrollen med 300 af Ciscos switch-produkter

Læk af CIA's vifte af hackerværktøjer har åbnet Ciscos øjne for, at hundredvis af selskabets switche har alvorlige sårbarheder. Læs her, hvordan du kan styrke dine Cisco-switche, inden netværksgiganten er klar med en sikkerheds-lap.

Annonce:



Annonce:

Kina er i årevis blevet mistænkt af amerikanerne for at plante software-kode i mobil- og netværksprodukter til brug i overvågning, men nu er amerikanerne selv taget med hånden langt nede i kagedåsen.Den amerikanske netværks-gigant Cisco har hejst det røde flag og advarer nu om, at over 300 modeller af selskabets switche har en kritisk sårbarhed, der gør det muligt at plante kode, så udefrakommende gerningsmænd kan overtage kontrollen med de mange switche.Mere specifikt er det læk fra WikiLeaks om den amerikanske efterretningstjeneste CIA's hackerværktøjer, som har ført Cisco på sporet af, at der er noget galt med hundredvis af selskabets switche.Du kan læse mere om CIA-hackerværktøjerne her: Dansk sikkerhedsekspert efter kæmpe CIA-læk: Derfor skal du ikke frygte aflytning via dit fjernsyn Det er Ciscos egne folk, der har fundet den kritiske sårbarhed i mindst 318 switche, efter de har gennemset og analyseret en stak CIA-dokumenter, som formodes at være stjålet fra CIA og senere publiceret på whistleblower-sitet WikiLeaks.Dermed er Cisco den første it-gigant, der offentliggør sårbarheder, som menes at være en del af CIA's hackerværktøjer jævnfør WikiLeaks-dokumenterne, der blev publiceret for to ugers tid siden.Det skriver Ars Technica Cisco advarer på sit eget sikkerhedssite om, at sårbarheden hidrører selskabets Cluster Management Protocol (CMP), der benytter Telnet-protokollen til at levere signaler og kommandoer på et netværk."En sårbarhed i Ciscos CMP til kodeprocessering i Cisco IOS og IOS XE Software (netværksstyresystemer, red.)kan tillade en ikke-godkendt ekstern angriber til at foretage en reload på en berørt enhed eller eksekvere kode med forøgede privilegier," lyder det på Ciscos sikkerhedssite.Her fremgår det også, at netværksselskabet kategoriserer sårbarheden som kritisk og ikke har en sikkerhedslap klar endnu.Cisco forklarer, at ligeså så snart, at sårbarheden er blevet fikset, vil der blive udsendt en sikkerhedsopdatering.Tidligere har Cisco udsendt en guide til, hvordan man kan beskytte sin Cisco IOS-enheder, som du finder her Du kan inde på Ciscos sikkerhedssite se switche og andet udstyr, der er berørt af sikkerhedsbristen.