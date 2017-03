Massiv bølge af Windows 10-opgraderinger i virksomhederne: Så mange udruller nu Windows 10

Interview: It-afdelingerne er i fuld gang med at udrulle Windows 10 til medarbejdernes maskiner. Massiv bølge af udrulninger i øjeblikket, oplyser Gartner. Her er de vigtigste argumenter for at opgradere til Windows 10.

Microsoft har haft stor succes med Windows 10, siden styresystemet blev frigivet i sommeren 2015.Men selvom der i dag menes at være over 400 millioner Windows 10-brugere på verdensplan, så er langt de fleste af dem private forbrugere.Erhvervssegmentet er traditionelt noget længere tid om at tage hul på opgraderingerne til en ny udgave af Windows.Alt tyder dog på, at en massiv bølge af Windows 10-opgraderinger i virksomhederne er i fuld gang."Generelt er virksomhederne langt mere positive over for Windows 10, end de var over for Windows 8. Vi har især i de seneste 12 måneder set virksomhederne sætte gang i forskellige projekter og pilotforsøg."Det fortæller Annette Jump, research director i Gartner, til Computerworld. Hun uddyber med at fortælle, at mange virksomheder er gået fra at planlægge at rykke til Windows 10 til rent faktisk at gøre det.Ser man niveauet af opgraderingerne i forhold til både Windows 7 og Windows 8, er der ingen tvivl om tendensen:"Det er faktisk et ret markant ryk, og det sker hurtigt," lyder det fra Annette Jump, der er ansat i analysefirmaets kontor i London.Gartner-analytikeren fortæller, at hun allerede i midten af 2016 mødte mange virksomheder, der var i gang med Windows 10-udrulningerne. Siden er mange flere virksomheder fulgt efter i samme spor."I år vil vi se det i langt større grad. De første pilotprojekter har været det, så nu vil vi se de større migreringer."For mange virksomheder og it-afdelinger har tingene ændret sig en hel del, siden Windows 7 blev lanceret i 2009.I dag er der ofte langt flere forskellige typer af enheder og OS'er i spil blandt medarbejderne, og Windows er derfor også kun én blandt flere platforme, der skal tages hånd om."Der er mange virksomheder med mange iPhones og Android-enheder, mens vi fortsætter med at se Windows Phone-basen skrumpe," siger Annette Jump fra Gartner.Desktop-udgaven af Windows er dog stadig kernen i virksomhederne, fortæller Annette Jump, og derfor spiller Windows 10 også en vigtig rolle - især efter at Windows 8 aldrig rigtig blev den store kæledægge i virksomhedssegmentet.Det gælder også i forhold til de touch-baserede produkter, hvor Windows 10 allerede har haft langt mere succes, end Windows 8 nogensinde fik.Annette Jump fortæller, at situationen ændrer sig, hvad angår brugen af tablets.For blot få år siden var det iPad'en, der fyldte det meste i virksomhederne på tablet-fronten, men der er nu kommet flere forskellige tablets i spil - ikke mindst de Windows 10-baserede tablets og 2-i-1-maskiner.En Gartner-undersøgelse, der blev udført med 724 respondenter fra større virksomheder i en række lande i december 2016, viser, at opgraderings-bølgen ruller for fuld kraft her i 2017.46 procent af virksomhederne meddeler, at de allerede er begyndt med udrulningen af Windows 10.Derudover svarer 23 procent, at det vil ske i løbet af første halvår 2017, og yderligere 16 procent vil sætte gang i opgraderingen til Windows 10 i andet halvår i år.Det betyder med andre ord, at sammenlagt 85 procent af virksomhederne i Gartner-undersøgelsen ved udgangen af 2017 enten har opgraderet til Windows 10 eller er i gang med det.Derudover svarer ni procent, at det vil ske i løbet af 2018, mens et par procent vurderer, at det først vil ske efter 2020.Kun tre procent af virksomhederne i undersøgelsen svarer, at det aldrig kommer til at ske, at man opgraderer til Windows 10.Man skal dog samtidig være opmærksom på, at det kan tage et pænt stykke tid at opgradere flere hundrede eller tusinder af maskiner i en organisation til Windows 10.Nogle af opgraderingerne finder måske sted her og nu, fordi man har brug for at kunne anvende nye funktioner i styresystemet, mens andre brugere først får Windows 10, når selve pc'en alligevel skal skiftes ud.Gartner fortæller da også, at store virksomheder i Nordamerika og Vesteuropa i gennemsnit vil have opgraderet 30 procent af deres pc'er til Windows 10 ved udgangen af 2017.Gartner har også spurgt virksomhederne i december sidste år, hvad det vigtigste argument for at opgradere til Windows 10 er.Her er det hverken smarte digitale assistenter eller en ny brugergrænseflade, der trækker.I stedet svarer hele 49 procent af virksomhederne, at det er sikkerhedsforbedringerne i Windows 10, der er det vigtigste.38 procent svarer samtidig, at det er mulighederne for cloud-integration.34 procent mener, at det er mulighederne for at kunne have de samme Windows-apps på tværs af pc'er, telefoner og tablets, der er vigtigt ved Windows 10.33 procent noterer sig også, at supporten på Windows 7 jo ophører i 2020.Og derudover peger 32 procent på, at Windows 10 giver en bedre oplevelse med touch-brugergrænsefladen på 2-i-1-maskinerne og de rene tablets.