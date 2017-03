Tre værktøjer til at afmelde alle de (uønskede) reklamer og nyhedsbreve på én gang

Disse tre hjemmesider hjælper dig hurtigt til at stoppe strømmen af uønskede reklamer og nyhedsbreve i din mail-indbakke.

Vores mail-indbakker er overfyldte som aldrig før, og den stigende mængde af nyhedsbreve har en stor del af skylden.De fleste nyhedsbreve kan både være ønskede og relevante, men glemte nyhedsbreve kan hurtigt fylde din indbakke.Modtager du stadig nyhedsmails fra et taskefirma, som du handlede hos for to år siden, eller opdateringer fra en streaming-tjeneste du ikke længere bruger, må du ned og banke på "unsubscribe"-knappen.Heldigvis findes der tjenester, der hurtigt og overskueligt løser problemet for dig og sætter alle dine nyhedsbreve i system, så du hurtigt kan fravælge dem, du ikke længere har brug for.Herunder finder du tre tjenester, der rydder op i dine mails, så du ikke skal bøvle med det. Ingen af de tre tjenester fjerner spam, men kun mails, der accepterer et "unsubscribe"/"afmeld".Unroll.me er en gratis online-tjeneste, der i en overskuelig oversigt opsætter alle dine nyhedsbreve og reklame-abonnementer i din indbakke, så du hurtigt kan fra- og tilvælge dem.Du logger ind på Unrolls hjemmeside med din Google, Yahoo, Outlook eller egen mail-adresse, hvorefter du ser en lang liste af dine tilmeldte nyhedsbreve, som du efterfølgende kan fra- eller tilvælge.Du kan vælge at smide alle dine nyhedsbreve i en "rollup", så du mødtager alle de valgte nyhedsbreve enten morgen, middag eller aften. På den måde bliver du ikke konstant forstyrret af nye mails.Efter du har afmeldt tre-fire nyhedsbreve, kræver Unroll.me at du deler et opslag om tjenesten på et af dine sociale medier, hvorefter du igen må afmelde videre.Du kan vælge at dele på slaget og slette det igen med det samme, hvis du ikke ønsker at dele den slags.Journalisten her fjernede 29 forskellige nyhedsbreve fra gamle butikker og tjenester, jeg havde glemt alt om eller kun modtog en gang om måneden, som nu ikke længere fylder i min indbakke.Unlistr er en app-baseret tjeneste på iOS og Android, der også hjælper dig med at rydde op i dine nyhedsbreve og reklame-mails.Efter du har skrevet dine mail-informationer ind i appen, får du en liste over alle de mails, du med tiden har skrevet dig op til. Herefter kan du let vælge at beholde eller framelde dig mails på listen.Tjenesten er gratis på Android eller iOS og koster 20 dollars om året, hvis det integreres i Outlook."Ubsubscriber" fungerer direkte fra din daglige mailklient og har ingen app eller web-interface.Efter du har skrevet dig op til tjenesten på Unsubscribers hjemmeside, får din mail-konto en ekstra mappe kaldet "Unsubscribe".Herefter skal du trække mails over i mappen, hvilket afmelder tjenesterne.Fra Unsubscribers hjemmeside kan du nemt tilmelde dig de selvsamme tjenester igen. Unsubscribe er gratis at bruge.