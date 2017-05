Magtskifte på tablet-markedet: Samsung og Apple skifter plads i toppen

Spritnye tal fra det vesteuropæiske marked for tablet-pc'er afslører, at et magtskifte har fundet sted over det seneste år.

Samsung og Apple fylder begge meget på markedet for tablet-pc'er, men over det seneste år har de to it-giganter skiftet placeringer på listen over de største producenter i Vesteuropa.Det fremgår af en dugfrisk markedsanalyse fra IDC over antallet af tablets, der blev sendt ud til forhandlerne i første kvartal i år.Her ligger Samsung på en førsteplads med en markedsandel på 26,5 procent i Vesteuropa. Apple har en markedsandel på 21,7 procent på andenpladsen.Går vi et år tilbage, var situationen lige modsat.Dengang var Apple nemlig størst med en markedsandel på 24,1 procent, mens Samsung havde 22,1 procent af markedet.Over det seneste år er Apples markedsandel ifølge IDC således faldet med 11,5 procent, og i samme periode er Samsung gået frem med 17,9 procent."Samsung voksede og sikrede sig førstepladsen i Vesteuropa takket være en stærk position inden for slates," skriver IDC."Apple introducerede sin nye iPad sent i kvartalet, og det bør resultere i et stærkere andet kvartal," lyder det videre.Tredjepladsen går fortsat til Lenovo, der nu har en markedsandel på 7,7 procent, hvorefter de følgende pladser går til Acer og Asus.Samlet set er antallet af nye tablet-forsendelser gået tilbage med 1,7 procent fra første kvartal 2016 til første kvartal i år.