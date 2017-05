Pacemakere og insulinpumper fyldt med sikkerhedsfejl

To forskellige studier viser, at hospitalsenheder som pacemakere og insulinpumper kan være fyldt med sikkerhedsproblemer, der kan ende i et angreb.

For to uger siden ramte WannaCry-ransomwaren hundredetusindvis af computere verden over, hvor særligt computere hos det britiske hospitalsvæsen blev ramt.Men andre enheder i hospitalsvæsenet er også udsat og fyldte med potentielle sikkerhedsfejl, viser to uafhængige undersøgelser.Det skriver BBC Den ene undersøgelse har alene kigget på pacemakere og fundet over 8.000 svagheder i koden i de livsreddende, hjertehjælpende enheder, som kan føre til sikkerhedsbrud.Det andet studie konkluderer, at kun 17 procent af producenterne har tænkt sikkerhed ind i produktet.I studiet omkring pacemakere fra sikkerhedsselskabet Whitescope konkluderes det, at pacemaker-producenterne står over for nogle seriøse udfordringer, hvad angår sikkerhed. Blandt andet er det de færreste producenter, som har krypteret enheden eller dataoverførslen mellem pacemaker og monitor-apparat.Ligeledes var de fleste pacemakere uden selv det mest banale sikkerhedslog-in.Problemet er dog, skriver mændene bag rapporten, at computerne i de små hjerteenheder ofte er så små, at det er svært at tænke sikkerhed ind.Det samme konkluderer det andet studie.Ifølge studiet, der er bestilt af et sikkerfirma, er det kun ni procent af enhedsproducenterne og fem procent af de adspurgte sundhedsorganisationer der årligt tester produkterne for potentielle sikkerhedstrusler.Flere gange tidligere har forskere og whitehat-hackere (godsindede hackere red.) hacket pacemakere for at vise problemet. Det kan du læse mere om her hos Computerworld.com fra 2015.