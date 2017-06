Apple opdaterer (omsider) sine Macbook og iMac-computere med ny hardware

Apple opdaterer både sine Macbook Pros og iMac-computere med ny hardware fra Intel og AMD.

Apple har opdateret sine Macbook Pro og iMac-computere med blandt andet Intels seneste generation af processorer, Kaby Lake, og opdateret grafik fra AMD.Opdateringen af iMac-computerne falder på et tørt sted, da det er hele to år siden, at Apple sidst opdaterede dem.iMac-computerne får også, hvad Apple kalder den bedste Mac-skærm nogensinde med over 500 nits-lysstyrke. Svarende til 43 procent mere lysstærk end den foregående model.21,5 tommer-modellen kan desuden købes med 32 GB RAM, imens 27 tommer-modellen kan få 64 GB RAM - dobbelt så meget som på den nu forældede model.De nye iMacs får desuden to Thunderbolt 3 USB-C-porte.Dertil kommer en forbedret grafikevne. Den "billigste" 21,5 tommer-iMac-computeren får en indbygget Iris Plus 640-GPU, imens 21,5-modellen med 4k-skærm får en Radeon Pro 555 eller 560-kort.27 tommer-versionen med 5K-skærm vil i stedet blive udstyret med enten Radeon Pro 570, 575 eller 580-kort. Den dyreste (580) svarer til Nvidias GTX 1060 i ydeevne.De nye iMac-computere er som altid ikke billige.Den nye iMac starter på 9.699 kroner for 21,5 tommer-modellen med integreret Intel-GPU, og slutter på 20.499 kroner for 27 tommer-modellen med 5K-skærm og Radeon Pro 580 og 2 TB Fusion Drive-lagerplads.Da Apples nyeste Macbook Pro-computere udkom i efteråret 2016, lød kritikken, at de ikke kom med den nyeste hardware. Blandt andet var de udstyret med Intels sjettegeneration processorer, selvom den syvende generation allerede eksisterede.Ved WWDC-konferencen fremviste Apple så de første nye Macbook-computere med Kaby Lake-processorer. Dette gælder over hele Apples sortiment fra den tynde Macbook 12 og Macbook Air til de dyere Macbook Pro 13 og 15.Ud over hurtigere og nyere processorer vil Macbook Pro-computerne også få hurtigere lagerplads og ikke mindst opdateret dedikerede grafikkort i form af en Radeon Pro 555 eller Radeon Pro 560.Alle Apples nye maskiner kan købes fra i dag.