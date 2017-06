Nets indgår samarbejde med mobilbetalings-app til børn: Nu kan dine unger mobil-betale i butikkerne

Den danske lommepenge-app Mymonii har indgået et samarbejde med Nets, der gør det muligt for børn at foretage mobilbetalinger i butikker.

Det danske opstarts-firma Mymonii, der laver en mobilbetalings-app til børn, har indgået et samarbejde med Nets, skriver Ritzau.Hidtil har Mymonii slået sig op på at være en såkaldt lommepenge-app, der gør det let for forældre at overføre penge til deres børn, men samarbejdet med Nets betyder, at det nu bliver muligt for børn at bruge bruge deres lommepenge til at foretage mobilbetalinger i butikker."Vi glæder os helt vildt til at åbne op for at alle danske børn kan få mulighed for at betale med appen i alle butikker, som tager imod betalinger med Dankort på mobilen," siger Louise Ferslev, stifter af Mymonii, ifølge Ritzau.Børnenes rådighedsbeløb og forbrug kontrolleres af forældrene, så børnene skal ikke forvente, at de nu kan brænde alle deres lommepenge af på én gang.Mymonii oplyser, at 21.000 danske familier i øjeblikket bruger appen.Computerworld har tidligere testet Nets nye Dankort-app til mobiltelefoner, og det kan du læse mere om her: