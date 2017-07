Analyse: Google, Microsoft, Apple og Amazon er midt i et hårdt et opgør om fremtidens digitale assistenter - og Amazon er langt foran

Amazons Echo Dot giver for blot 50 dollars adgang til Amazons stemmestyrede univers - og mange andre tilknyttede tjenester.

Google, Microsoft, Apple og Amazon er i disse år midt i et hårdt opgør om fremtidens digitale assistenter. Amazon ser ud til at have føretrøjen på og være milevidt foran feltet.

Alexa - en nem genvej til det smarte hjem, du drømmer om



Nedenfor kan du se en kort gennemgang af hvordan Amazon Alexa kan styre dele af dit hjem.

Det viser en opgørelse over såkaldte "skills", eller evner, som der er udviklet til Amazons Alexa-tjeneste.Her er der, ifølge Voicebot.ai´s opgørelse , lige nu over 15.000 mulige evner til Alexa i USA, mens Google, som ligger nummer to, lige nu har 378 tilknyttede tjenester.De såkaldte "skills" er at sammenligne med apps på en mobiltelefon og gør højtalere som Amazons Echo i stand til at kommunikere med alt fra hjemmesider og medier til smarte stikkontakter eller andre internet of things-enheder.På den måde siger "skills" både noget om de forskellige enheders emner, og noget om de forskellige platformes indbyrdes styrkeforhold.Derfor må Amazons førerposition bekymre konkurrenterne. For de store firmaer er lige nu ude i et opgør, som involverer tusindvis af udviklere, hardwarefolk og designere og investeringer for milliarder af dollars.For vinderen eller vinderne er præmien direkte adgang til folks hjem, telefoner og biler - og for taberne samme grumme skæbne som den der overgik Microsofts mobile division, da den blev kørt over af Android og iOS.Med de mange penge på spil og en potentiel global førerposition i puljen kan det virke lidt absurd, at du for blot 50 dollars, eller cirka 330 kroner, kan erhverve dig en Echo Dot fra Amazon. For den tre-fire centimeter høje enhed giver dig adgang til Amazons digitale assistent-tjeneste, kaldet Alexa.Selve tjenesten er interessant nok, men i den moderne it-verden er det måske mere interessant at eje platformen end at eje indpakningen. Indpakningen er udsat for modeluner og hurtige skift i teknologien, mens forretningsmodellen hos ejeren af en platform er mindre, men ikke helt, udsat.Udfordringen for wannabe platforms-ejere er imidlertid om man kan få nok partnere og/eller udviklere med om bord.Noget, der lykkedes for Apple med App Store og Microsoft med Windows, men som også er mislykkedes for Microsoft indenfor mobilområdet, hvor selv populære programmer som Spotify længe glimrede med sit fravær.Derfor må Voicebot.ai's optælling være grum læsning for Microsoft og Google, som på trods af store og dedikerede samarbejder med udviklere på Android og Windows er så langt bagud.En af årsagerne er selvfølgelig, at Google først for nyligt bragte en Google Home-højtaler på markedet i USA, og at Microsofts Cortana-assistent lige nu primært er bundet på pc'er efter Windows-telefonernes tidlige død.I det lys har Apple, som med selsskabets historisk gode forhold til de mange app-udviklere til iOS, en bedre mulighed end Google for at mobilisere en stor opbakning til den nyligt lancerede HomePod Ikke mindst fordi Apple allerede har Siri ude på de succesfulde iPhone-telefoner, en tjeneste som dog primært fungerer med Apples egne ydelser.HomePod kommer dog tidligst ud i USA sidst i 2017 og til resten af verden i 2018 - og det til en pris på 350 dollars eller fem gange så meget som den billigste Amazon Echo-enhed.Apple har samtidig lagt vægt på at markedsføre Homepod på lydkvalitet og musikoplevelsen og har lagt mindre vægt på AI-delen. Muligvis i en erkendelse af, at Apples styrke ligger i premium-hardware snarere end på AI-fronten. Selv om Apple i lighed med alle andre tech-giganter opruster på denne front.Derfor kan prisen, sammen med Apples lange tradition for at fastholde absolut kontrol over både hardware og software, stå i vejen for en større dominans gennem etableringen af en mere åben platform a la Amazon.For mens Amazons tjenester som Prime Music, Kindle-bogkøb og online-shopping er integreret dybt ind i Alexa, står det ikke i vejen for integrationen med firmaer som Spotify, Philips (Hue) og TP-Link.Det er også værd at hæfte sig ved, at Amazon tilbyder andre hardware-producenter at licensere Alexa. Samme opskrift som Android og Windows har brugt.Derfor ser Amazons beslutning om at have en meget åben Alexa-platform ud til på nuværende tidspunkt at være den rigtige strategi.I hvert fald har konkurrenterne et stort arbejde foran sig, før de når Amazon. Det gælder især på et moderne platformsmarked, hvor der historisk har vist sig at være plads til to - måske tre - globale spillere.Spørgsmålet er derfor, om Amazon Alexa vil være i stand til at etablere sig som stemmestyringens svar på Windows eller Android, og få højttaler- og headphone-producenter til at tage Alexa til sig.Kommer vi til at se en gentagelse af Windows vs. Mac og Android vs iOS. Måske denne gang med Alexa vs Siri?