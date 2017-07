Google klar med ny søge-app: Skal blive dit nye nyhedscenter

Søgegiganten forsøger nu at gøre søgninger mere sociale og personlige og har derfor ombygget Google Now-søgeapp'en med en “nyhedsstrøm.”

Google forsøger at gøre søgeoplevelsen mere personlig med en relancering af Google-app'en til iOS og Android.Det skriver Google i et blogindlæg I starten af 2017 introducerede Google nyheder direkte i Google-app'en under søgefeltet, og det er den funktion, som nu bliver udvidet.Blandt andet vil nyhedsstrømmen indeholde lokale 'varme' emner, som eksempelvis den aktuelle Game of Thrones-serie med relaterede artikler.Appen vil også vise relaterede artikler om et givent emne for at udvide brugerens horisont, skriver Google. Du vil også kunne "følge" specifikke emner som eksempelvis serien Stranger Things, hvorefter du automatisk vil modtage nyheder i appen om serien.Derudover vil appen også tilgå informationer fra andre Google-tjenester såsom Maps, Gmail eller YouTube-søgninger.Er du eksempelvist rejst til Barcelona, vil du automatisk modtage artikler, der eksempelvis omhandler rejsetips eller gode restauranter i byen fra rejse-medier.Jo mere du bruger Googles app, jo bedre tilpasset bliver den, skriver Google i blogindlægget.Målet for Google er at omdanne sin søgemaskine på telefonen til at fungere som nyhedscenter, hvor mediers artikler samles. Det er altså ikke en direkte konkurrent til Facebooks nyhedsstrøm.“Denne nyhedsstrøm er omkring dine interesser og ikke omkring, hvad dine venner er interesseret i,” sagde Ben Gomes, en topchef hos Google, under en pressebriefing ifølge Reuters.Den nye nyhedsstrøm lanceres i USA i disse dage og vil ankomme til resten af verden inden for de næste uger.Målet er også at tilføje nyhedsstrømmen til Chrome-browseren på et senere tidspunkt, hvilket nok vil bringe minder tilbage om det ellers aflivede iGoogle.