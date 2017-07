Telia har mistet 158.000 mobilkunder på et enkelt år

Udfasningen af taletidskortet har kostet mange tusinde mobilkunder hos Telia, viser nyt regnskab.

Både Telenor og 3 har haft kundefremgang det seneste kvartal, og de kunder stammer formodentligt fra Telia.I hvert fald har Telia det seneste år mistet over 158.000 mobilbrugere, og alene de seneste tre måneder har teleselskabet mistet 96.000 abonnementer.Det viser Telias seneste regnskab for andet kvartal 2017.Det høje antal er dog påvirket af, at Telia helt bevidst har stoppet salget af taletidskort, hvilket helt naturligt har fået antallet af mobilkunder til at falde voldsomt (ét taletidskort er lig én kunde).Telias danske forretning nåede dog et driftsoverskud i andet kvartal før EBITHA på 153 millioner svenske kroner - knap 119 millioner danske kroner, hvilket er et fald på 7,7 procent.Telia har også mistet 3.000 bredbåndskunder, men omvendt har selskabet formået at få 5.000 nye tv-kunder.Både 3 og Telenor har leveret mere positive kvartalsregnskaber. Eksempelvis har 3 fået 37.000 nye mobilkunder, og begge har haft fremgang i driftsoverskuddet.TDC kommer med kvartalsregnskab d. 10 august.