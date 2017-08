Nemmere og billigere adgang til juridiske dokumenter for tech-startups

Klumme: Udbuddet af gratis dokumenter er blevet så stort, at det er vanskeligt at navigere i og at finde frem til pålidelige dokumenter, som man har tiltro til indholdet af.

Det er efterhånden nogle år siden, at den juridiske del af en virksomhedsopstart kostede i dyre domme.Dengang var man iværksætter overladt til advokatfirmaernes unåde ved forhandlinger og kontraktindgåelse i forbindelse med virksomhedsopstart, og man måtte betale dyrt for at få udarbejdet de nødvendige, juridske papirer.Det er nu historie.I kølvandet på den teknologiske udvikling er der opstået nye markeder, som har affødt en stigning i entreprenørskab og iværksætteri – ikke mindst inden for finansiel teknologi (FinTech).Men nu ser vi også, at markedet for juridisk rådgivning undergår væsentlige forandringer (LegalTech), og også her spiller tech-startups en stor rolle.Det store antal LegalTech-iværksættere har medført en efterspørgsel på de nødvendige juridiske papirer såsom stiftelsesdokumenter, vedtægter, ejeraftaler, ejerbøger, generalforsamlingsnotater og ansættelseskontrakter mv.Som svar herpå er initiativer som startupdocuments.com, The Hub's værktøjer, Legaldesk, Rocketlawyer, Lawdepot, Business in a Box og mange flere kommet til verden for netop at tilbyde de lovpligtige eller strengt nødvendige selskabsdokumenter enten gratis eller til billige penge.Andre eksempler på LegalTech blot i Danmark er Glitnr og Blue Data Management.En drøftelse med iværksættere og founders giver dog paradoksalt nok et indtryk af, at udbuddet af gratis dokumenter nu er så stort, at det er vanskeligt at navigere i og at finde frem til pålidelige dokumenter, som man har tiltro til indholdet af.Dette skaber en situation, hvor iværksætterne på sin vis fortsat er dybt afhængige af advokaternes involvering, hvilket ikke er medvirkende til at understøtte lavere transaktionsomkostninger.Seneste skud på stammen af standard-dokumenter for startups er #CPHFTWAGMT.Her er der tale om et sæt af selskabsdokumenter, der er udformet i fællesskab mellem iværksætterne, advokaterne og investorerne. Tanken er, at dette skaber gunstigere dokumenter, fordi disse afspejler både iværksætternes og investorernes interesser.Således er det muligt fortsat at holde transaktionsomkostningerne lave for iværksætterne ved brug af standardiserede dokumenter, der er anerkendt i branchen som rimelige og velafbalancerede.#CPHFTWAGMT blev skudt i gang til et arrangement søsat af græsrodsbevægelsen CPHFTW (Copenhagen For The Win).Det blev i oplægget understreget, at de standardiserede dokumenter skal garantere, at behovet for advokatbistand sænkes, hvilket muliggør en automatiseret proces, hvor iværksættere og entreprenører kan fokusere på virksomhedens kerneaktivitet.På baggrund af brugernes ønsker vil CPHFTW løbende oprette nye dokumenter, der imødekommer iværksætternes konkrete behov. CPHFTW regner med i løbet af efteråret at indkalde til en række åbne møder, hvor indholdet af dokumenterne drøftes.For yderligere information om #CPHFTWAGMT se: https://contractbook.co/startup-documents #CPHFTWAGMT bygger på Contractbooks platform og tjeneste og første version af dokumenterne er udarbejdet af Bird & Bird.