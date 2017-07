Tech-brief: Microsoft bygger bedre HoloLens / Første 'selvkørende' fragtskib søsættes snart / Bliver dette navnet på den næste Android-version?

Microsofts forskere udvikler ny “HPU” til HoloLens, norsk selskab udvikler førerløs fragtskib og Google driller med ny version af Android O.

Endnu en dag, hvor det danske sommervejr udebliver for de fleste af os, men så er det godt, at man kan sidde og læse om teknologiens verden.Go tirsdag og sommer.Microsofts HoloLens er en ambitiøs fremtidsinspireret ide og drøm, som er fanget i nutidens hardware.Derfor er Microsoft også på vej med den næste version af HoloLens, som Microsofts forskere fortæller blandt andet får en ny chip til machine learning.Specifikt skriver Microsoft i et blogindlæg for sin RnD-afdeling, at den næste generation af Holographic Processing Unit, eller HPU (en hologram-orienteret CPU), vil understøtte deep neural network-processering med fokus på kunstig intelligens.Det betyder ikke Cortana, men i stedet, at HoloLens i langt højere grad vil forstå verden omkring sig.Om det betyder, at der på et tidspunkt kommer en opdateret HoloLens, eller et HoloLens 2 er stadig uvist. HoloLens er stadig er udviklerprodukt til små 20.000 kroner, og der er lang vej, før at produktet for alvor kommer ud til både virksomheder og forbrugere.Også Google er begyndt at tænke i Augmented Reality igen. Google Glass-brillerne var eller glemt i flere år, men er for nyligt genopstået som et erhvervsprodukt til produktionsvirksomheder.Førerløse biler er det nye store i både Silicon Walley og Himmerland, men nu ser det ud til, at den føreløse trend også har ramt vandkanten.Yara Birkelund er et fuldstændigt automatiseret fragtskib, der i øjeblikekt udvikles af Yara Internationals og Kongsbergruppen.Den går under navnet “Havets Tesla,” benytter ikke tunge dieselmotorer og forventes at kunne sejle 37 kilometer fra et produktionsfacilitet af gødning til havnen i Larvik, Norge.Den vil blive styret af GPS, radar, kameraer og sensorer og vil selv kunne dokke ved havnen. Prisen bliver 160 millioner kroner, hvilket er tre gange så meget som et tilsvarende, mere almindeligt fragtskib.Omvendt vil omkostningerne være op imod 90 procent lavere end ved almindelige skibe, da det hverken har brug for mandskab eller brænsel.“Skibet vil starte som et bemandet skib i 2018, dernæst bliver det fjernstyret i 2019 og i 2020 forventes det at være fuldstændig selvstyrende,” skriver Yara i et blogindlæg Googles næste version af Android forventes at udkomme til efteråret, men det er endnu uvist, hvad versionen kommer til at hedde.Google har normalt navngivet sine Android-versioner efter forskellige desserter og kager, heriblandt Android Jellybean, Nougat og ikke mindst Android Kitkat.Det har fået folk til at spekulere i, hvad den næste version skal hedde. De fleste kvalificerede gæt ligger på Android Oreo, men måske bliver det Android Octupus?I den seneste version af udviklerversionen af Android O har Google gemt et lille “easter-egg,” hvor man normalt kan se versionsnavnet. Her er der nu gemt et billede af en blæksprutte.Det vil være et skridt væk fra traditionen med slik og kage-orienterede navne, men omvendt kan det jo være, at Google tror, at en blæksprutte er en dessert.Den næste version af Android byder hovedsageligt på optimeringer og en forbedret notifikationsmenu. Det kan du læse mere om her: 10 spændende nyheder fra Googles store I/O-konference: Android, Google Assistant og mere VR