Atea vinder sag om Stein Bagger-millioner: Får stort millionbeløb tilbage fra konkursboet efter IT Factory

Atea har netop vundet en sag om et større millionbeløb, som selskabet nu skal have tilbage af konkursboet efter IT Factory og Stein Bagger.

Historien om Stein Bagger og IT Factory bliver ved med at få tilføjet nye kapitler.I dag fredag er der faldet afgørelse i en sag ved Sø- og Handelsretten, hvor Ateas svenske afdeling jagtede et større millionbeløb, som virksomheden mente at have ret til i konkursboet.Atea vandt sagen og får nu 30 af de 40 millioner kroner fra konkursboet, som Atea forsøgt at få tilbage.Det skriver Finans, der også fortæller, at Atea havde rejst sagen, etter at konkursboet blev gjort op i april 2016, hvor blandt andre IBM Danmark fik 35 millioner kroner tilbage, mens Atea ikke fik noget.Herefter valgte Atea ifølge Finans at tage et opgør med kuratoren af IT Factorys konkursbo, Boris Frederiksen, i retten.“Det er en lang dom. Nu skal vi til at sætte os ind afgørelsen, og derefter beslutte, om vi vil anke sagen,” siger Boris Frederiksen om dagens dom ved Sø- og Handelsretten.