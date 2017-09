Morgen-briefing: Så mange mennesker arbejder i den danske it-sektor (og vi nærmer os rekord) / Megadyre iPhone X bygget af komponenter for et par tusind kroner / EET Europarts køber fransk firma - sjette opkøb i år

Så mange danskere arbejder i it-sektoren (og vi nærmer os rekord). iPhone X til 10.000 kroner samlet af komponenter for et par tusind kroner. EET Europarts køber fransk firma - sjette opkøb i år. Fullrate ændrer fokus: Nu skal det handle om tech-begejstring. Japanere vil investere 60 milliarder kroner i Uber

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne tirsdag morgen.Antallet af it-job i Danmark stiger kraftigt og nærmer sig den hidtidige rekord, der blev sat i 2008.Især er der tryk på kedlerne i Aarhus og København, viser tal fra estatistik.dk.I andet kvartal 2017 var 85.542 mennesker fuldtidsbeskæftigede i it-sektoren, hvor beskæftigelsen er steget støt siden 2013. Der er især efterspørgsel efter it-konsulenter, mens beskæftigelsen på andre områder falder.I andet kvartal var 66 procent af de danske it-stillinger konsulent-stillinger.“Fremgangen blandt it-konsulenter er så markant, at konsulenterne løber fra de øvrige videnstunge serviceerhverv. It-iværksætterne bidrager i høj grad til sektorens fremgang. Hver 10. beskæftigede er ansat i en virksomhed, der er etableret inden for de seneste fem år. Til sammenligning gælder det for 7,6 procent af alle beskæftigede i den private sektor,” skriver estatistik.dk.Du kan læse mere hos estatistik.dk her. Apples kommende iPhone bliver i topudgaven den dyreste smartphone nogensinde - altså fraregnet forskellige luksusmodeller, der er belagt med guld og ædelstene.Topmodellen af iPhone X kommer nemlig til at koste mere end 10.000 kroner herhjemme, hvilket du kan læse mere om her:Tech-sitet GSM Arena har nu regnet på, hvad det egentligt koster Apple at købe komponenter til en iPhone X. Og prisen er - ikke overraskende - en del lavere end de 10.000 kroner.Komponenterne i telefonen koster nemlig i alt 412,57 dollar, hvilket svarer til godt 2.500 kroner.Skærmen - der leveres af Samsung - er med en pris på 500 kroner den dyreste komponent, mens hukommelseskortet fra Toshiba koster 280 kroner.Der er ikke medregnet omkostninger til samling og fragt i beløbet.Du kan læse mere hos GSM Arena her: Apple iPhone X production cost estimated at $412,75 EET Europarts med hovedsæde i Ballerup i udkanten af København køber den franske distributør A2L.Det er EET’s sjette opkøb i år, og det er da også kun nogle måneder siden, at EET Europarts købte distributøren Heimdal Distribution, der ligesom A2L har til huse i Frankrig.A2L er specialiseret i såkaldte Pro-AV-løsninger. EET Europarts meddeler, at der er yderligere opkøb på vej.“Vi er løbende på udkig efter virksomheder der viser interesse for at blive opkøbt. [,.] Opkøb er fortsat en vigtig del af vores vækststrategi, og vi forventer at gennemføre flere opkøb i nær fremtid,” lyder det fra CEO Søren Drewsen.Teleselskabet Fullrate ændrer fokus fra at have været helt optaget af lave priser til at være fokuseret på teknologi-udnyttelse.Fullrate meddeler, at selskabet i de senere år har ‘haft fokus på at give kunderne en god handel, men nu vender Fullrate tilbage til udgangspunktet og sætter 100 procent fokus på WiFi-oplevelsen, tech-inspiration og tilpassede løsninger,” som det lyder.Omkring hver tredje kunde-henvendelse til Fullrates kundesupport drejer sig om WiFi-problemer.“I løbet af efteråret vil vi lancere en Wi-Fi Patrulje, nyt Wi-Fi udstyr og et helt nyt contentunivers på fullrate.dk. Vi har derudover en række andre produkter i støbeskeen, som alle skal imødekomme kundernes efterspørgsel om tilpassede løsninger, inspirere dem og gøre den digitale hverdag lettere for dem,” lyder det fra administrerende direktør i Fullrate, Lars Asger Petersen.Det japanske telefirma Softbank er på vej med en investering på 10 milliarder dollar - godt 60 milliarder kroner - i Uber.Uber har længe været en magnet for risikovillig kapital og har tiltrukket meget store summer fra forskellige investorer, som tror, at Uber fortsat kommer til at spille en vigtig rolle i udviklingen af fremtidens transportsektor.Softbank er også storaktionær i Uber-konkurrenterne Lyft og kinesiske Didi Chuxing, og det har vakt nogen bekymring blandt Ubers øvrige aktionærer, som skal acceptere Softbanks investering, inden der er grønt lys for investeringen.