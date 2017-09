Accenture er blevet påpasselig med at byde på offentlige udbud: Forholdet mellem indtjening og risiko er blevet helt skæv

Forholdet mellem indtjening og risiko i de offentlige udbud er blevet helt skæv i kølvandet på it-skandalerne, mener Accenture, der er blevet påpasselig med at byde på offentlige udbud.

Accenture vil ikke være med til at byde på en række offentlige udbud, fordi risikoen for at komme til at betale kæmpebøder er for høj, skriver ITWatch. Grunden er, at konsulenthuset i en række offentlige udbud kommer til at hænge på et juridisk ansvar, der i yderste konsekvens kan føre til store bøder.Og det er ikke umagen værd, hvis en ordre på 10 millioner kroner kan føre til bøder i milliardklassen, mener selskabet, der siden 2015 har vundet 10 offentlige udbud herhjemme på hver mere end 100 millioner kroner.Direktør Accentures afdeling for den offentlige sektor, Christian Max Hansen, siger,, at skruen for det ‘ansvar, som leverandøren skal påtage sig’ er blevet strammet gevaldigt herhjemme i kølvandet på de offentlige skandaleprojekter.“Dele af den jura, der står i kontrakterne, ligger langt ud over, hvad man finder i almindelig dansk ret. Det gør, at virksomheder som os ikke kan være med i disse udbud, da vi ikke i tilstrækkelig grad kan afdække risikoen. Der er et misforhold i forhold til indtjeningen og risikoen på de offentlige udbud," siger han.Ifølge ham skal man som leverandør eksempelvis skrive under på, at ens system for evigt overholder al dansk lovgivning.