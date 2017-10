Regeringen klar til at skride ind over for offentligt data-sjusk: Vil straffe myndighederne med bøder for brud på loven

Det har hidtil ikke været muligt at straffe offentlige myndigheder med bøder, hvis de bryder persondataloven. Det vil regeringen nu lave om på.

Så sent som for få dage siden kunne Computerworld berette, at der er omfattende eller meget omfattende mangler i forhold til persondataloven hos syv af otte statslige myndigheder, som netop er blevet undersøgt af Datatilsynet.Indtil nu har det dog været uden økonomiske konsekvenser for de offentlige myndigheder at overtræde loven.De kan nemlig ikke få bøder for det, selvom private virksomheder med den nye EU-persondataforordning i dén grad stilles i udsigt, at det er kontant afregning ved kasse 1, hvis man sjusker med data og bryder loven.Nu tyder meget dog på, at regeringen vil ændre dette misforhold, så også offentlige myndigheder kan straffes med bøder. Det skriver Politiken Mediet fortæller, at der vil være et loft på bøderne på 16 millioner kroner for brud på datalovgivningen, men der er uanset hvad tale om helt nye toner fra regeringen i dette vigtige spørgsmål.Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil ifølge Politiken den 25. oktober fremlægge et forslag til en ny lov, der skal gøre det muligt at straffe offentlige myndigheder med bøder, hvis de ikke lever op til persondataloven.“Overholder man ikke reglerne om databeskyttelse, er det en alvorlig sag, som skal have mærkbare konsekvenser. Derfor har regeringen besluttet, at også offentlige myndigheder skal kunne få bøder, hvis de overtræder reglerne,” udtaler Søren Pape Poulsen i en skriftlig kommentar til Politiken.Der er dog allerede nu også dem, der advarer om dette tiltag. For pengene til at betale bøderne skal som bekendt komme et sted fra.“Det vil jo få den konsekvens, at der så skal findes 16 millioner kroner i en kommunes budget, og det kan gå ud over servicen på skoler eller i ældreplejen,” udtaler Pia Færch, kontorchef for digitalisering i KL, til Politiken.