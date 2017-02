Efter nederlag i Danmark - her er Ubers næste træk fra drejebogen

ComputerViews: Knap 30.000 danskere bakker nu om Uber, der anvender et velkendt kapitel fra virksomhedens drejebog på det danske marked.

Den nye taxilov, som regeringen har samlet flertal for, ser ud til endegyldigt at skyde Ubers håb om en lovliggørelse i sænk.For selv om taxiloven nu bliver mere liberal, fastholdes der en række krav til indretningen af hyrevogne.Eksempelvis indeholder loven fortsat krav om, at lovlige taxier skal indeholde et fysisk taxameter samt en sensor i sædet.Ubers direktør i Danmark, Carl Edvard Endresen, har til flere danske medier udtalt, at Uber i Danmark er truet på sin eksistens af den nye lov.Derfor har virksomheden nu iværksat en underskriftsindsamling Indtil videre har knap 30.000 danskere skrevet under på den.Underskriftsindsamlinger er på ingen måde et ukendt redskab for Uber, der er vant til at ligge i krig med myndigheder over alt i verden.Og her anvender Uber en nærmest enslydende strategi.Det har amerikanske Brook Taye, som er arbejder i et amerikansk advokatfirma, der blandt andet repræsenterer den amerikanske taxibranche, tidligere fortalt til Computerworld.Ifølge Brooke Taye har Uber en strategi, hvor virksomheden i bedste blitz-krieg stil går lynhurtigt ind på et marked og forsøger at erobre det gennem lave priser og attraktive rabatordninger."I Washington DC indledte Uber med at sende en masse biler på gaden og uddele gratis ture. På den måde opbyggede selskabet hurtigt en stor brugerbase, som åbenlyst godt kunne lide Uber, fordi Ubers service var bedre, når du sammenligner med nogle af byens taxier, der ikke altid var rene, og hvor det kunne være besværligt at få lov at betale med kreditkort," forklarede Brook Taye til Computerworld sidste år.I de tilfælde, hvor Uber ligesom i Danmark bliver mødt af retssager, er strategien at forhale eventuelle retssager i så lang tid, at Ubers tjeneste når at blive en vigtig og i nogle tilfælde nærmest uundværlig del af borgernes hverdag.Begynder myndighederne så alligevel at tage initiativer, der kan gøre livet svært for Uber, træder næste fase af strategien i kraft.Nu forsøger Uber at aktivere sine brugere som ambassadører for tjenesten.Blandt andet gennem underskrifts-indsamlinger, som den vi nu ser i Danmark."For Uber handler det om at opnå kritisk masse, og derefter forsøger de at aktivere den kritiske masse og bruge den som deres talsmænd. Det sker gennem sociale medier, og som vi har set gennem e-mail-kampagner," sagde Brook Taye sidste år.I langt de fleste tilfælde forsøger Uber ifølge Brook Taye at fortælle en historie om, at myndighederne med sine tiltag beskytter en forældet og forstenet branche, taxibranchen, mod en ny innovativ virksomhed, Uber, der giver borgerne en bedre tjeneste til en billigere pris.En fortælling, der også skinner igennem i den danske underskriftsindsamling.Her bliver opfordret til at dele underskriftsindsamlingen på sociale medier under hashtagget #uberbliver, og om kravene i den kommende taxilov skriver Uber:"Disse krav er unødvendige, fordi vi har allerede har teknologi med bedre og billigere løsninger for chauffører og passagerer - og med fuld gennemsigtighed, når det gælder indberetninger til skat. Du kan stadig nå at gøre noget. Skriver under her, og fortæl politikerne, at du ikke vil acceptere et Danmark uden Uber."I USA er underskriftsindsamlingerne desuden ofte bliver suppleret med en opfordring til at kontakte de lokale politikere via standardiserede mails og tweets.Det er dog en side fra drejebrogen, som Uber indtil videre lader til at have undladt at bruge i Danmark