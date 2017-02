Tokyo har en plan: Millioner af gamle smartphones og kameraer skal smeltes om til olympiske medaljer til OL 2020

Medajlerne, der skal overrækkes til de bedste atleter til OL i Tokyo 2020, står til at blive omsmeltede smartphones. Indsamlingen af telefoner er i gang.

Annonce:



Annonce:

Forberedelserne til OL i Tokyo i 2020 er i fuld gang. Det gælder også produktionen af de mange medaljer, der under legene skal hænges om halsen på de bedste atleter.Her har Japan en plan: Hvorfor ikke genbruge det guld, sølv og bronze, der findes i gammelt elektronik som smartphones, kameraer og spilkonsoller?Tokyos bystyre og den olympiske organisation vil således igangsætte et stort indsamlings-projekt i samarbejde med genbrugs-virksomheden ReNet Japan, der over de kommende år sigter efter at rippe og omsmelte flere millioner smartphones, kameraer og andet, som japanerne alligevel har liggende i skuffer og kasser.De fleste gadgets indeholder ganske små mængder guld, sølv og bronze i chip, printplader og kredsløb, som japanerne altså gerne vil pille ud og smelte om.Det kan angiveligt godt betale sig, selv om der er tale om ganske små mængder.Således indeholder en almindelig smartphone cirka 0,048 gram guld, 0,26 gram sølv og 12,7 gram bronze.De ventes, at der til OL og de efterfølgende paraolympiske lege skal bruges i alt cirka 5.000 medaljer.Det vil kræve 10 kilo guld, 1,2 ton sølv og 736 kilo bronze.Ifølge indsamlingsorganisationen kan japanerne indlevere gamle smartphones, digitale kameraer, video-kameraer, musik-afspillere, spil-konsoller, fjern-betjeninger, lommeregnere, GPS'er og strømforsyninger til omsmeltning.Fra april vil det blive muligt at aflevere det gamle elektronik i 2.400 centre rundt omkring i Japan under mobilselskabet NTT DoCoMo, hvor der vil blive opsat kasser, som japanerne kan smide deres skrot i.Ifølge den japanske avis Asia Nikkei smider japanerne hvert år 650.000 tons elektronisk skrot ud. Kun 100.000 tons bliver genbrugt, da Japan ikke har et fast system til genbrug af det elektroniske skrot.Ifølge Asia Nikkei er der i elektronibranchen i Japan især stor efterspørgsel efter sølv, hvilket kan gøre det tvivlsomt, om det indsamlede sølv overhovedet kan anvendes til støbning af medaljer.