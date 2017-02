Lækkede billeder: Sådan ser de nye topmodeller fra Samsung og LG (måske) ud

I løbet af de kommende måneder vil LG, Samsung og HTC lancere deres topmodeller for 2017. Se lækkede billeder af de kommende LG G6- og Samsung S8-telefoner.

Samsung Galaxy S8 øverst og LG G6 under. Foto: EvLeaks.

LG G6 med afrundede hjørner.

Både Samsung og LG har meget på spil ved årets lanceringer af flagskibstelefoner.Samsung skal få kundernes tillid tilbage, efter firmaets sidste telefon havde en ærgerlig tendens til at bryde i brand, og LG fordi firmaets sidste toptelefon, LG G5, var en fiasko rent salgsmæssigt.Det kan du læse mere om her: LG mister milliardbeløb efter kikset smartphone-satsning: Forbrugerne gad slet ikke produktet. Vi ved allerede nu, at LG lancerer sin LG G6 26. februar, og det forventes/rygtes, at Samsung lancerer sin S8 i slutningen af marts eller i begyndelsen af april.Hen over de seneste måneder har der været indtil flere læk af både billeder og informationer om telefonen.Eksempelvis har VentureBeats Evan Blass fremvist det ene billede efter det andet af telefonerne.Evan Blass er en af de mest kendte journalister, når det gælder lækkede billeder og informationer på smartphone-området.Herunder ses det seneste billede af både Samsung S8 og LG G6.Billedet viser meget tydeligt, at begge telefoner vil få meget mere skærmplads end det var tilfældet med modellerne fra i fjor.Det virker også til, at Samsung har droppet sine hardware-knapper under skærmen og i stedet satser på software-knapper til navigation rundt i telefonen. Den efterhånden obligatoriske fingerskanner er rykket om på bagsiden på S8.På LG G6 er det særligt det dobbelte kamera, der tager opmærksomheden. Det skulle ifølge lækkede oplysninger have vidvinkelslinser, så du kan tage meget brede billeder, hvilket passer til telefonens skærmformat, 16:9.Det seneste lækkede billede viser dog ikke de lettere afrundede kanter på LG G6's skærm, som vi tidligere har set lækkede billeder a f (link til 9to5Google) Den kommende LG G6 skulle efter sigende "kun" indeholde en Snapdragon 821-processor, der blev lanceret i efteråret 2016. Grunden til dette skulle være, at Samsung har en form for førsteret på den spritnye og mere kraftfulde Snapdragon 835 til sin amerikanske version af Samsung Galaxy S8.Når vi snakker om Samsung og LG, bør vi også kort kigge forbi HTC, der lige som LG er presset på mobil-forretningen.Der er ingen egentlige læk, der viser den kommende HTC "11"-telefon, men på grund af Samsungs hamstring af Snapdragon 835-processoren, forventes der ingen ny HTC-telefon før engang i maj.Evan Blass fremviste dog denne video i efteråret, der angiveligt skulle være en ægte telefon på vej fra HTC HTC lancerede i januar den store HTC U Ultra , der sættes til salg i Danmark til marts.