Microsofts næste super-konsol vil blive født med med spritnyt software-design

Lækkede billeder af Microsoft Project Neon til Windows 10allerede har allerede ramt internettet. Nu er der detaljer om et nyt design til den kommende 4K-spillekonsol fra Microsoft.

Et lækket billede af det nye "Project Neon"-design.

Vi har tidligere skrevet om Microsofts kommende designsprog til Windows 10 kaldet Project Neon, der skal bringe lidt mere liv og skønhed[/url] til Microsofts flade, minimalistiske udseende.Nu ser det ud til, at også Microsofts kommende 4K-spillekonsol med kodenavnet Scorpio får en ny type softwaredesign i form af Project Neon eller lignende med navnet "Motion Design Language."Det skriver Windows Central I et nu slettet LinkedIn-opslag fra Eric Fiscus, en softwareudvikler hos Microsofts XBox-hold, nævner han, at han arbejder på noget kaldet Motion-designsproget."Jeg arbejder i øjeblikket med prototypen på XBox Scorpio Motion-designsproget, der er sat til at blive lanceret ved juletid 2017. Hvad kan vi gøre med seks teraflops grafiske hestekræfter? Find ud af det næste år til jul ;)"Vi ved endnu ikke, om "Motion" er Project Neons rigtige navn eller et andet designsprog kun til Scorpio. Project Neon-designet til Windows 10 forventes at blive offentliggjort ved årets Build-konference til maj.Den kommende Scorpio-konsol får vi dog først nyt at vide om til E3-messen til juni. Microsoft selv har via et tweet på Twitter delt et billede med datoen 11. juni sammen med et billede fra en tidligere Scorpio-marketingvideo.Scorpio blev allerede omtalt ved sidste års E3-messe sammen med lanceringen af den tyndere XBox One S-konsol. Scorpio vil blive en langt kraftigere konsol end den nye Playstation 4 Pro, der vil kunne afspille spil i 4K-opløsning.