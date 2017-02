Så meget betalte Visma for Dinero: Martin Thorborg-selskab trækker millioner ud efter salget

Martin Thorborgs investeringsselskab Amino trækker 40 millioner kroner ud til ejerne, efter salget af Dinero til norske Visma har skæppet godt i kassen.

Annonce:



Annonce:

Det vakte opsigt, da norske Visma i midten af november i fjor købte Martin Thorborg og Nicoalai Frisch' regnskabsvirksomhed Dinero.Dengang ville Martin Thorborg ikke fortælle Computerworld nærmere om salgsprisen, men kunne dog røbe, at Visma havde betalt et mindre beløb end hans tidligere virksomhed, Jubii, blev solgt for i sin tid.Salget af Jubii indbragte 100 millioner euro."Lad mig sige det på den måde, at jeg alene på Dinero-handlen kan spise mig mæt resten af mine dage, med mindre jeg udelukkende lever af panda-bøffer," sagde Martin Thorborg i november til Computerworld.Ifølge Børsen er er da også noget om snakken. For ifølge Vismas nyeste regnskab betalte nordmændene 148,3 millioner norske kroner for Dinero, der ved købet var ejet af investeringsselskabet Amino med 51 procent samt en række partnere og ansatte.Amino ejes af en række investorer med Martin Thorborg og Nicolai Frisch som hovedejere.Ifølge Børsen har Aminos ejere nu trukket 40 millioner kroner ud af selskabet i udbytte, efter regnskabet viser et samlet overskud på 51,8 millioner kroner."At en stor del af overskuddet kommer fra salget, er nok ikke skudt helt ved siden af, men jeg kan ikke udtale mig specifikt om handlen," siger Nicolai Frisch til Børsen.Norske Visma har i de senere år været på et decideret opkøbstogt i Danmark, hvor selskabet har brugt flere milliarder kroner på opkøb - blandt andet med milliardkøbet af e-conomic i 2015.Vismas danske direktør, Mads Rebsdorf, sagde fornylig til Computerworld, at han forventer, at Visma også i 2017 kommer til at foretage opkøb af danske virksomheder."Vi har betydelige ressourcer til rådighed, hvis den rette mulighed dukker op," sagde han.