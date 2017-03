Stort Amazon-nedbrud: Dele af internettet var lammet i timevis

Amazon ramt af kæmpe nedbrud, der lammede dele af internettet i flere timer.

Havde du problemer med at bruge nogle af dine yndlingstjenester på nettet i går, så er der en god forklaring på det.For Amazons cloudtjeneste Amazon Web Services (AWS) blev tirsdag aften lammet af et gigantisk nedbrud, der i en periode på fire timer gav problemer for en lang række internationale webtjenester.Den amerikanske tech-blog Techcrunch skriver, at blandt de ramte var den populære samarbejdsplatform Slack, websitet Quora, billedetjenesten Giphy samt nyhedsmedier som Buzzfeed og Business Insider.Derudover blev en lang række internetstyrede el-pærer, termostater og andre internet-of-things-enheder også ramt, skriver Techcrunch.Blandt Amazons kunder finder vi også streamingtjenester som Netflix og Spotify, men det var dog ikke alle Amazons tjenester, der blev berørt af nedbruddet.Amazon oplyser, at det helt specifikt er tjenesten AWS S3, der har været berørt af nedbruddet.En tjeneste der bliver brugt af 148.213 websider og 121.761 unikke domæner ifølge Techcrunch."Der er tale om et ganske stort nedbrud. AWS har ikke haft mange nedbrud gennem tiden, men når det sker, så bliver nedbruddene berømte. Folk taler stadigvæk om det store AWS-nedbrud i september 2015, der varede i fem timer," siger Dave Bartoletti, der er cloud-analytiker hos analysehuset Forrester til den amerikanske USA Today På Amazon såkaldte Service Health Dashboard hvor det er muligt at tjekke driftstatusen på internetgigantens tjenester, fremgik det, at "der er høje fejlrater S3-tjenesten i US-East1, hvilket berører en lang række AWS-tjenester".Amazon oplyser dog, at fejlene blev rettet klokken 22.49 dansk tid.