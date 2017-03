Microsoft med vigtig besked til alle Windows 10-brugerne: Sådan bliver ny stor opdatering leveret

Microsoft ændrer fremgangsmåden for download og installering af opdateringer til Windows 10.

Slut med pludselige genstarter og langsomme maskiner.Det er løftet fra Microsoft, når det gælder kommende Windows 10-opdateringer.De vil nemlig blive leveret på en langt mere gnidningsfri og skånsom måde, lover Microsoft i et nyt blogindlæg "Vi designede Windows 10 til automatisk at holde enheder up to date med de seneste opdateringer. Siden vi frigav den første version af Windows 10, har vi modtaget en masse fantastisk feedback fra kunder om måden, vi leverer og installerer opdateringer på.""I har også delt jeres tanker om, hvordan vi kan gøre installeringen af den næste Windows feature-opdatering, Windows 10 Creators Update, til en mere gnidningsfri og brugerkontrolleret oplevelse," skriver Microsoft.Selskabet forklarer, at Creators Update, der kommer i løbet af dette forår, vil blive leveret på en anderledes måde."Jeg er glad for at kunne fortælle, at du vil få betydeligt mere fleksibilitet, når du specificerer, hvornår det er bedst at installere opdateringer på dine enheder.""Vi kommer også med andre forbedringer af udrulnings-oplevelsen med Creators Update.""Eksempelvis vil downloads, når de er i gang, have mindre indflydelse på enheders ydelse. Du bør opleve færre genstarter, hvilket vil reducere sandsynligheden for, at en opdatering bliver installeret på et upassende tidspunkt."Microsoft fremviser i blogindlægget flere eksempler på, hvordan man med den næste store Windows 10-opdatering eksempelvis vil kunne 'snooze' opdateringen. Man kan også selv vælge tidspunktet for installeringen.Det er Microsofts screenshots, du ser i denne artikel.Der er nu omkring 400 millioner aktive Windows 10-enheder på verdensplan.Creators Update, der altså er på trapperne, indeholder blandt andet nye 3D-funktioner og forbedringer af en række apps fra Microsoft, heriblandt Edge, ligesom der er nye funktioner til privacy og sikkerhed.