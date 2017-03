Ny persondataforordning fra EU er en gylden forretningsmulighed: Milliarder på spil for it-branchen

EU's kommende persondataforordning kan blive en fuldfed forretning for it-branchen. Læs her, hvor milliarderne skal tjenes.

Om godt et års tid - den 25. maj 2018 - træder EU's nye persondataregler i kraft, hvor et brud reglerne kan koste op mod fire procent af en virksomheds globale omsætning.Længe har advokatbranchen været i vælten som de toneangivende eksperter på området med at få dataflow, sikkerhed og forretning til at spille sammen.Men også it-branchen har kronede dage i slipstrømmen på EU's persondataforordning.Læs også: Undgå EU-bøder for brud på persondata-reglerne: Her ligger sikkerhedsansvaret i din virksomhed Ifølge it-analysehuset IDC vokser omsætningen for sikkerheds- og storageprodukter relateret til EU-persondataforordningen fra én milliard dollar i 2016 til 3,5 milliarder dollar i 2019.Det skriver Computerworlds svenske søstermagasin Computer Sweden I danske kroner og øre er der ifølge IDC en omsætning i de næste tre år på i alt over 60 milliarder kroner, der er at hente på de kommende EU-regler."EU-persondataforordningen kommer til at ændre spillereglerne for virksomheder, der har persondata om EU-borgere.""Vi forventer et stort boost for sikkerheds- og storageprodukter, der kan understøtte virksomhederne i et efterleve de nye regler," siger IDC's sikkerhedsanalytiker Duncan Brown til Computer Sweden.Han forklarer, at alene i implementeringsåret 2018 forventes omsætningen i slipstrømmen på EU-persondataforordningen at ramme 23 milliarder kroner.Det svenske analyseselskab Consid bekræfter IDC-vurderingerne på de store træk."Dette her eksploderer, og det handler om meget store pengesummer. Alene i Sverige ryger markedet op i milliardbeløb," forklarer administrerende dirktør i Consid, Peter Hellgren, til Computer Sweden.Andre analysevirksomheder er mere forsigtige foran spåkuglen, da de eksempelvis ikke mener, at EU-persondataforordningen ligefrem skaber sit eget marked.