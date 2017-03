Smartphone-komet får bødestraf på seks milliarder kroner efter salg i forbudte lande

Nordkorea er på listen over lande, der ikke må sælges amerikanske varer i.

Smartphoneproducenten ZTE har solgt telefoner til to lande, som er på liste over forbudte nationer at sælge varer i. Det koster nu selskabet dyrt.

Annonce:



Annonce:

Den kinesiske mobilproducent ZTE er i de seneste år blevet et af de mest sælgende smartphone-selskaber i verden, men selskabet har også solgt lidt for mange telefoner de forkerte steder.For nu er ZTE blevet grebet i at sælge telefoner til Iran og Nordkorea.Dette salg er ulovligt, da op mod 30 procent af indmaden til en værdi af 18 milliarder kroner i de kinesiske telefoner kommer fra USA, hvor der er handelsembargo mod netop Iran og Nordkorea.Derfor er ZTE blevet straffet med en bøde på 6,3 milliarder kroner for sit smartphone-salg til Iran og Nordkorea, hvilket det kinesiske selskab har indvilliget i at betale.Det skriver det australske nyhedssite Itnews.com Amerikanernes undersøgelse af ZTE-salget har stået på i fem år, og det har vist, at ZTE har solgt flere telefoner til Iran, mens også 283 forsendelser til Nordkorea er fremhævet i anklagen."ZTE har ikke bare overtrådt eksportkontrol, som holder følsom, amerikansk teknologi ude af fjendtlige regimer som Iran, selskabet har også løjet om dets ulovlige handlinger," forklarer USA's nyudnævnte justitsminister Jeff Sessions i en meddelelse ovenpå handelsopklaringen.Den kinesiske smartphone-producent har erkendt sig skyldig i både salget og den efterfølgende løgnehistorie om, at selskabet da ikke har solgt telefoner i de forbudte lande set med amerikanske briller."ZTE erkender de fejl, der er blevet begået, og vi tager ansvar for fejlene, mens vi fremadrettet ser frem til en positiv ændring i selskabet," lyder det ifølge Itnews.com fra ZTE's administrerende direktør Zhao Xianming ovenpå sagen.