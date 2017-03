Microsofts vilde Surface Book kommer endelig til Danmark: Det kommer den til at koste

En af de mest anmelderroste computere kommer nu til Danmark i tre forskellige modeller. Se priser og specifikationer her.

Leder du efter en computer, som både kan være en tablet og en bærbar computer, er Surface Book dog stadig et af de bedste, men også dyreste, bud.



Leder du efter en computer, som både kan være en tablet og en bærbar computer, er Surface Book dog stadig et af de bedste, men også dyreste, bud.

Microsofts Surface Book er på vej til Danmark med dansk tastatur og ikke mindst en dansk pris.Fra 20. april kan du købe Microsofts første egenudviklede bærbare computer i Danmark.Computeren følger samme designsprog som resten af Microsofts Surface-serie, og Surface Book har desuden en aftagelig skærm, der fungerer som en tynd, men stor, tablet.I bunden sidder der et grafikkort (tilkøb) og ekstra batteri sammen med tastaturet og et hav af porte.I alt lancerer Microsoft tre forskellige modeller af Surface Book i Danmark, der udover de gængse erhvervskanaler også blandt andet vil blive solgt i Elgiganten og i Microsofts egen webshop.Alle modellerne kommer med det særlige hybrid-design, hvor du kan adskille skærm med indbygget computer fra resten af computeren. Skærmen på 13,5 tommer har en opløsning på 3.000 x 2.000 pixels.Ligeledes er alle processorer af Intels sjette generation (Sky Lake).DuComputerworld har tidligere testet en amerikansk version af Surface Book.Størstedelen af maskinens hardware er placeret i skærmdelen.Køber du modellen med et dedikeret grafikkort, sidder kortet i bunden af computeren sammen med tastaturet, porte og et større batteri.Performance Base-modellen kommer med et endnu kraftigere grafikkort, hvilket også er grunden til, at prisen er højere.Omvendt er selve computeren også en smule tungere og tykkere.Grafikkortet er også blevet opdateret fra at være et specialudviklet Nvidia GTX 940-ish kort til at være et bedre og mere kraftfuldt 965M-kort.Ifølge medier som Arstechnica giver Performance Base op imod dobbelt så høj ydeevne alt efter applikation, ligesom Performance Base-modellen også har en forbedret køling og større batteri til at håndtere det kraftigere grafikkort.Du kan dog få langt kraftigere computere på markedet end Surface Book.Nye grafikkort fra Nvidia er markant bedre end 965M-kortet, og Intel har også efterfølgende lanceret nyere processorer, end hvad der sidder i Surface Book.