Buldrer ind på markedet for selvkørende biler: Intel køber top-producent for enorme 107 milliarder kroner

Intel køber israelske Mobileye for gigantiske 107 milliarder kroner. Med købet bliver Intel med et snuptag en mægtig spiller inden for teknologier til selvkørende biler.

Annonce:



Annonce:

Selskabet har haft enorm succes med dets såkaldte machine vision-systemer og bevægelsessensorer, som man bilselskaber har kastet sig over.

Selskabet arbejder tæt sammen med blandt andre Audi, BMW, Nissan, Tesla, VW og Volvo.

Chip-kæmpen Intel har længe været i gang med at køre kanonerne i stilling til det spirende marked for teknologi til selvkørende biler.Nu tager selskabet et stort skridt fremad. Intel køber nemlig det israelske selskab Mobileye for enorme 15,3 milliarder dollar - 107 milliarder kroner.Mobileeye har blot 600 medarbejdere og havde i fjor en indtjening på 1,2 milliarder kroner.De 107 milliarder kroner er en væsentlig overpris på ikke mindre end 34 procent i forhold til den kurs, som Mobileye-aktien lukkede på fredag i børs-handlen.Købet er det største nogensinde, når det gælder virksomheder, der udvikler teknologi til selvkørende biler, og det understreger, hvor vigtig Intel opfatter dette marked.Det israelske selskab udvikler og producerer chip-baserede kamera-systemer til selvkørende biler.Intel og Mobileye samarbejder allerede i dag om udvikling af teknologierne med BMW. Dette arbejde skal ifølge planerne udmønte sig i en flåde på 40 testbiler fra BMW, som skal på vejene i efteråret.Mobileye blev grundlagt i 1999 og har i mange år anvendt teknologi-fundament fra den franske chip-producent STMicroelectronics til produktion af selskabets chip.Selskabets teknologi er primært fokuseret på anti-kollision - herunder kameraer, software og lignende.Mobileye har således stået bag de første udgaver af Teslas selvkørende system. Dette samarbejde opførte dog efter, at en chauffør af en Tesla Model S med den selvkørende funktion tændt blev dræbt i et trafikuheld i fjor.Ejerskabet under Intel signalerer, at der kan være udvikling og produkter på vej inden for en bred vifte af nye teknologier til selvkørende biler - blandt andet kameraer, sensorer, kort, data-indsamling og meget andet.Det israelske selskab arbejder for tiden på femte generation af selskabet chip, som ifølge planerne skal være klar til produktion i 2021. Femte generation skal kunne anvendes i fuldt selvkørende biler.Også andre af de store chipselskaber satser store beløb på at positionere sig på markedet for teknologier til selvkørende biler, som ventes at blive gigantisk.Således købte Qualcomm i efteråret det hollandske chipfirma NXP i en af tech-industriens største handler nogensinde.