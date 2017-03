Google hakker 35 procent af størrelsen på foto-filer med nyt open source-projekt

En ny open source-JPEG-encoder fra Google skal gøre internettet 35 procent hurtigere at loade på alverdens mobiltelefoner. Læs her, hvordan Google arbejder på at gøre billed-filer hurtigere at hente ned.

Annonce:



Annonce:

I slutningen af denne uge lancerer Google et nyt open source-projekt ved navn Guetzli, som er et JPEG-formateringsværktøj.Googles nye JPEG-encoder har til formål at komprimere JPEG-billeder med yderligere 35 procent, så eksempelvis foto-rige hjemmesider på blandt andet en mobiltelefon loader hurtigere.På Googles open souce-blog forklarer Robert Obryk and Jyrki Alakuijal, to software-ingeniørerer hos software-gigantens europæiske research-afdeling, mere om Guetzli-projektet."Guetzli, der betyder småkage på schweizertysk, er en JPEG-encoder for digitale billeder og webgrafik, som kan give hurtigere online-oplevelser ved at producere mindre JPEG-filer, mens kompatibiliteten fastholdes med de eksisterende browsere, image-processering og JPEG-standarden," fortæller de to herrer på Googles open source-blog.Google har i tidernes løb haft gang i flere forskellige billedkomprimeringsprojekter for at sikre sine Android-, Chrome-browser og søge-brugere en hurtigere web-oplevelse med billeder.Blandt andet har Google-folkene tidligere arbejdet på en JPEG-afløser ved navn WebP, som du kan læse mere om her: Google forbedrer sit billedformat Også en algoritme til datakomprimering ved navn Zopfli, ligeledes taget fra de schweiztyske bageopskrifter, har software-selskabet arbejdet på i flere år.Du kan læse mere om Zopfli her: Google gør nettet hurtigere Googles software- ingeniører på Guetzli-projektet drager paralleler til Zopfli med den nye satsning på at gøre JPEG-filer endnu hurtigere at loade."Fra et praktisk synspunkt er vores projekt meget lig arbejdet med Zopfli-algoritmen, som producerer mindre PNG- og gzip-filer uden at skulle introducere et nyt format," forklarer Robert Obryk and Jyrki Alakuijal om det nuværende Guitzli-arbejde."Det er også anderledes end de teknikker, der benyttes i RNN-baseret billedkomprimering, RAISR og WebP, som begge behøve client- og økosystemsændringer for at opnå komprimeringsforbedringer på internet-niveau," lyder det videre.Du kan læse om Guetzli-projektet på Googles open source-blog