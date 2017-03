Seks smarte gadgets til foråret: Disse gadgets skal du have med ud i det fri

Foråret er så småt på vej med fuglekvidder og bedre vejr, og derfor har vi samlet en lille liste med gadgets, der - måske - kan gøre din tur i det fri bedre.

Fuglene synger, og folk med høfeber begynder så småt at snøfte - begge dele tydelige tegn på forårets ankomst.Med forår kommer bedre vejr, og med bedre vejr kommer vandre-, cykel-, og campingture.Uanset om du rejser over sundet til vores nordiske broderlande eller holder ferie i det danske, lunefulde forårsvejr, har du her en liste over seks gadgets til turen i naturen.Selvom du cykler op igennem Norges fjelde og nyder den vilde natur, har de fleste stadig brug for en smartphone, og med mindre du rejser af sted med seks-syv powerbanks, vil du før eller siden løbe tør for strøm.Biolite Campstove er et smart mobilt ildsted, der ud over at give varme til både dig og snobrød også oplader din smartphone eller elektriske lampe.Pris: 1.300 kroner.Musik under cykel og løbeture kan være motiverende, men samtidig også potentielt farligt, når du ikke kan høre trafikken.En god løsning er de såkaldte Bone Conducting høretelefoner, som overfører lyden fra headset via dine tindinger og ikke dit indre øre.Lydkvaliteten er langt fra lige så god og indlevende som ved et mere konventionelt headset, men omvendt kan du høre alle lyde omkring dig, både trafik, vejr og fugle.Et godt bud på et Bone Conducting-headset er Aftershokz Trekz Titanium.Pris: 1.000 kroner.Lamper til telt- eller campingturen kræver batterier, men små soldrevne lamper er et fint alternativ. Luci 2.0 er en lille rund lampe, der giver et hyggeligt lys omkring sig.Lampen lades op via solpaneler, kan foldes sammen og let hænge på tasken eller cyklen for at lade op igennem dagen og være klar til aftenens mørke.Pris: 140 kroner.Nogle flygter til naturen for at slippe for byens larm og støj, men lidt musik ved træbænken om aftenen skader ikke.Der findes et hav af trådløse bluetooth-højttalere, der både er vand- og støvafvisende eller endda vandtætte, og en af de mest anbefalelsesværdige er Ultimate Ears Boom 2.Den har samme størrelse som en halvliters dåseøl og passer perfekt i en flaskeholder på en cykel. Har du mere end en, kan du forbinde højttalerne sammen for at spille stereo.Pris: 1.000 kroner.Hvis du skal på elg-safari eller på dansk ulvejagt, skal kikkerten være i orden.ATN Binox-HD 4 er en kikkert med 16x zoom, nat-visir, GPS-tagging, billedstabilisering som bruges til det indbyggede HD-kamera. Så bliver det vist ikke vildere.Pris: 5.000 kroner.Hvad end du cykler, vandrer, kajakker eller er på fisketur, kan et lille actionkamera gemme dine oplevelser for evigt. Det mest kendte mærke er GoPro, hvoraf det nyeste hedder GoPro Hero5 Black og kan filme i 4K-opløsning.Der findes dog også mange andre actionkameraer på markedet, men den nye GoPro bliver af mange kaldt et af de bedste af slagsen. Du betaler dog også en høj pris for det.Pris: 3.300 kroner.