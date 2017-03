Tivoli i København indfører superfed virtual reality: Tag med os på en vild flyvetur gennem bjerge, eksplosioner og en rød kinesisk drage

Reportage: En af Tivoli i Københavns mest populære forlystelser, rutchebanen Dæmonen, bliver nu opgraderet med virtual reality. Vi er overbevist efter en tur med flyvende drager i et malerisk Kina.

Iførslen af de nye Samsung-headset tager en rum tid, for synsfeltet skal tilpasses, det skal sidde rigtigt og brillerne skal fæstnes til vognen. Det kunne man forestille sig vil være generende for andre i vognen, der bare gerne vil have en almindelig Dæmonen-tur. Foto: Morten Sahl Madsen

Det er kun de tre midterste vogne, der har VR-briller tilknyttet. Resten af vognen er stadig rutchebane au naturale. Foto: Morten Sahl Madsen



Blandt andet hakkede VR-videoen i slutningen af turen, hvilket Sarah Stief, creative supervisor fra VR Coaster, mener skyldes lidt støvregn, der har gjort hjulene våde.



"Med våde hjul giver den sorte boks måske lidt skæve målinger tilbage, men det er det interessante ved VR: Vi opdager først, hvad fejlen helt præcist er, når vi har løst problemet," siger hun inde fra sikkerhedspulten, imens en gruppe journalister kører den 106 sekunders lange tur.



Imens vi her på Computerworld har haft fornøjelsen af at afprøve det ene VR-headset efter det andet, og derfor ikke var så imponerede over VR-kvaliteten og headsettets opløsning, var det tydeligt at høre på skrigende og de positive ord fra de mere kultur-orienterede journalister. Oplevelsen var tydeligvis overvældende for nogle.



Og så snart vognen kører ned over den første bakke, glemmer du da også alt om sløret VR og fokuserer i stedet på at holde øje med, om dragen slipper for vognen.



For det gør den.



Du får stadig mulighed for at køre med Dæmonen på den mere traditionelle måde uden VR-universet, men har du planer om en tur i Tivoli med tourpass til sommer, så er de 25 kroner givet godt ud for en enkelt tur med Kina, drager og dæmoner.



Omvendt finder vi de 100 kroner for en enkelt tur værende en høj pris for 106 sekunders oplevelse.



