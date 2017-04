Tidligere it-topchefer fra Saxo Bank og DSB klar med stor dansk it-satsning: Satser massivt på kunstig intelligens

Mikael Munck er stifter og direktør i den nye danske it-virksomhed. Han er tidligere kåret som Årets CIO i Danmark.

To tunge danske it-profiler står bag et nyt it-selskab, der satser på det brandvarme marked for kunstig intelligens. Tidligere it-topchef i Saxo Bank står i spidsen for virksomheden, der allerede har en række store kunder og samarbejdspartnere på plads.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Danske Bank, LEGO og Systematic: Aarhus skal være epicenter for it-talenter Destination AARhus er en realitet. En fælles udfordring blandt 13 aarhusianske virksomheder har fået dem til at slå pjalterne sammen. | Læs mere

Mikael Munck er stifter og direktør i 2021.ai

"Vores observation er, at de fleste organisationer kæmper med at komme i gang med kunstig intelligens og de avancerede teknologier."

Martin Börjesson er partner i 2021.ai

"Alle virksomheder har jo data, og vi kan arbejde med alle typer data. Det skal give værdi på enten top- eller bundlinje eller gerne begge dele."

Annonce:

To af de helt tunge danske it-profiler er klar til at prøve lykken med et nystiftet it-firma, der skal arbejde med kunstig intelligens.Navnet på virksomheden er 2021.AI, og det er Mikael Munck, der er stifter og direktør.Han er tidligere CIO i Saxo Bank og blev i 2012 blev kåret som Årets CIO i Danmark. Læs mere om det her Samtidig er tidligere CIO i DSB, Martin Börjesson, nu blevet partner i den nystiftede virksomhed. Han var for et par år siden også i spil til titlen som Årets CIO i Danmark Virksomheden har også en trejde partner, Kiran Vas."Vi har gradvist etableret virksomheden over de seneste ni måneder, har udviklet vores teknologi, etableret vores organisation og indgået konktrakter med de første kunder," lyder det fra Mikael Munck.2021.AI oplyser samtidg til Computerworld, at der allerede nu er 20 medarbejdere i Danmark, Indien og Ukraine, ligesom der er 10 kunder i Danmark, Sverige og Dubai.Derudover har 2021.AI indgået partnerskaber med Microsoft, L&T Infotech, Atea, Deepsense.io, Solverminds, Alexandra Instituttet og CSAIL MIT.Flere kendte profiler på området er samtidig med i bestyrelsen og som rådgivere - heriblandt dr. Danny Lang, der er ansvarlig for kunstig intelligens i Unity, Henrik Von Scheel (forfatter, direktør mv.), professor Anders Kofoed-Petersen fra Alexandra Instituttet og Peter Soendergaard fra Gartner.På virksomhedens hjemmeside leveres i øjeblikket følgende centrale budskab:"Retain and augment value from your data."2021.AI, der holder til i København, oplyser, at man kommer til at arbejde med machine learning og teknologier til data science, samtidig med at virksomheden vil rådgive om mulighederne inden for kunstig intelligens."Vores observation er, at de fleste organisationer kæmper med at komme i gang med kunstig intelligens og de avancerede teknologier.""Selv blandt de virksomheder, der kommer i gang med kunstig intelligens, er der alt for mange, der strander på det eksperimenterende stadie, mens kun få projekter og brugsscenarier når til produktionssystemerne og leverer reel forrtningsværdi," siger Mikael Munck."Vores mission og passion ligger i at sikre, at vores kunder kan høste reel forretningsværdi i avanceret teknologi - vi er virksomheden, der hjælper med 'hvorfor' og 'hvordan' inden for kunstig intelligens," tilføjer han.Martin Börjesson fortæller til Computerworld, at 2021.AI allerede er i gang på det danske marked, og at virksomheden nu har flere kunder på C20-listen. De konkrete virksomheder kan dog endnu ikke afsløres."Vi har flere ting på hylderne. Det er både et teknologiselskab og en rådgivningsvirksomhed," siger Martin Börjesson."Mikael Munck har via forskellige netværk kunnet se, at der er en interesse. Jeg selv står for advisory-delen og kommer til at tale med selskabernes direktører og måske også bestyrelserne om, hvad potentialet er for deres forretning.""Derudover har vi også vores egen platform - vores egen teknologi," siger Martin Börjesson."Alle virksomheder har jo data, og vi kan arbejde med alle typer data. Det skal give værdi på enten top- eller bundlinje eller gerne begge dele," siger han om de løsninger, 2021.AI vil komme til at tilbyde.Markedet for kunstig intelligens brandvarmt i øjeblikket.Efter at have talt om mulighederne med kunstig intelligens i flere år er rigtig mange danske og europæiske virksomheder nu klar til at investere i denne type it-løsninger.En analyse fra IDC har eksempelvis konkluderet, at der i 2017 vil blive investeret over 10 milliarder danske kroner i kunstig intelligens og cognitive computing i Vesteuropa.Der vil dermed være tale om en stigning på 40 procent i markedets størrelse fra 2016 til 2017 her i vores del af verden.