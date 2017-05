Danske it-successer er milliarder af kroner værd - men hvor skal de næste komme fra?

Computerworld mener: Danmark har i de seneste 40 år fostret en række it-succeser i milliardklassen. Men der er ikke tid til at klappe os selv på skulderen - der skal arbejdes for at sikre de næste vindere.

Englænderne har noget af verdens bedste klubfodbold. Svenskerne har Abba, pop-bands og utallige melodigrandprix-sejre. Kineserne er hele verdens fabrik. Amerikanerne har Silicon Valley, Apple, Microsoft. Google, Facebook og resten af slænget.Og os danskere? Den er svær. Men fandtes der en konkurrence i "Svigtende national selvtillid," så kan jeg godt garantere, at vi ville være nummer ét. Flere år i træk.Det er en skam. For uanset hvad dommedagsprofeterne siger, så er vi et af verdens rigeste og mest succesfulde lande. Faktisk er vi så rige, at skiftende skatteministre, tilsyneladende har givet flere milliarder væk.Og så er selvbilledet også forkert.For mens vi hverken har Shenzhen eller San Francisco på Danmarkskortet, så har vi de seneste mere end 40 år fostret en række it-succeser i milliardklassen som SimCorp (1971), Atea (1986), 3Shape (2000), Momondo (2006) og Blackwood Seven (2013).Det viser, at vi godt kan i Danmark. Derfor har vi samlet 50 af de mest succesfulde it-selskaber fra de sidste godt og vel 40 år.Faktum er, at de virksomheder og deres visionære stiftere fortjener en fejring. For uanset hvor de i dag er placeret, har de undervejs skabt hundredevis - nogle tusindvis - af arbejdspladser.Derfor viser listen, at vi godt kan skabe it-drevne forretningssucceser i Danmark.Bagsiden at medaljen er dog, at mange af succeserne i dag er flyttet helt eller delvist til udlandet.Måske fordi den risikovillige kapital ikke var til stede i Danmark. Eller fordi de rigtige medarbejdere ikke er til at finde eller betale i Danmark.Uanset årsagen er det en skam. Og det er endnu mere en skam, at finansieringsproblemer, aktiebeskatning, rekrutteringsproblemerne alle sammen er blevet ignoreret af de skiftende regeringer de seneste 10 år.En absurd situation, som blive endnu mere vanvittig når man ser på den omsorg samme politikere nærer for landbrug eller fiskeri på trods af, at it- og teknologiområdet i dag beskæftiger flere danskere end de gamle erhverv.Skal vi i Danmark derfor, i en stadig bedre uddannet og mere konkurrencepræget verden, skabe de næste 50 it-succeser skal der handling bag ordene når ministrene taler om digitalisering.Her er der ingen vej uden om en øjeblikkelig styrkelse af uddannelserne på både folkeskole- og universitetsplan, en erhvervspolitik der i højere grad tager hensyn til moderne teknologidrevne virksomheder og et kritisk kig på de barrierer der gør det så svært at rejse kapital til it- og teknologivirksomheder i Danmark.