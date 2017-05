Robot analyserer hele CVR-registeret hvert andet minut: Nu kan du slå alt og alle op

Ikke en eneste ændring i en bestyrelse eller et regnskab går Lasso-robottens næse forbi. Senest har robotten været på skrivekursus, så nu kan man slå alle personer eller firmaer med CVR-nummer op og læse om deres erhvervsaktiviteter. Prøv selv her.

I november sidste år skrev de danske medier om, at norske Visma købte serieiværksætteren Martin Thorborgs regnskabsvirksomhed Dinero.Men det var ikke en nyhed for Lasso-robotten, siger direktør for Lasso, Jakob Benediktson."Vi opdagede at Dinero, som Martin Thorborg havde, blev solgt til Visma, før medierne gjorde."Årsagen er Lassos robot. Hvert andet minut trækker den hele CVR-registeret ned og sammenligner det med, hvordan det så ud for to minutter siden.Alle ændringer registreres og senest har robotten lært at formulere sig relativt klart. Det betyder, at man nu kan slå enhver op, der er registreret i CVR-registret."Hver andet minut trækker den informationerne ud om hele registeret. Så kan den se, at der er blevet lavet en bestyrelsesændring i eksempelvis 10 firmaer. Så formulerer den så 10 artikler, der kommer til at ligge under de relevante firmaer og personer," siger Jakob BenediktsonLasso leverer markedsdata til en kundeskare, der blandt andre tæller AP Pension og flere store revisionsvirksomheder.De får meget hurtigere adgang til de data, de skal bruge. Det hjælper foreksempel erhvervsrådgivere og revisorer i dagligdagen, forklarer Jakob Benediktson."Erhvervsrådgivere skal ekspedere flere og flere firmaer på kortere tid. Det betyder, at de har sværere ved at danne sig et hurtigt indblik. Her gør vi det muligt at lave en erhvervsrådgiverrapport, hvor man kan få fuld indsigt i firmaet og personens historik og aktiviteter bare ved et enkelt klik."Alle de data der ligger i CVR-registret er offentligt tilgængelige.Derfor skal man heller ikke se tjenesten som en form for overvågning af personer og firmaer. Overvågning og gennemsigtighed er ikke det samme, mener man hos Lasso."Vores vision er at skabe transparens i dansk erhvervsliv. Det er egentlig en vision om, at man skal have mulighed for at vide så meget som muligt om ens samarbejdspartnere konkurrenter og netværk. "Indtil videre arbejder Lasso og robotten kun i Danmark, men på sigt har virksomheden, der i dag omsætter for to millioner kroner årligt, en vision om at give robotten kolleger rundt om i verden."Vores fokus er dansk erhvervsdata. Vi har taget en strategisk beslutning om, at vi først skal have styr på hjemmemarkedet, før vi kan bevæge os videre. Men vores platform kan sagtens håndtere andre datakilder, hvad end de er engelske, amerikanske eller svenske."