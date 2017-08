Nu sker det: Apple Pay kommer til Danmark om kort tid

Efter flere års tøven er Apple nu klar til at lancere Apple Pay i Danmark.

Danmark er i den grad et Apple-land, hvis man ser på, hvor stor en del af befolkningen, der anvender produkter med æble-logoet.Netop derfor har mange også længe håbet på, at få adgang til tjenesten Apple Pay her i landet.Efter flere års ventetid ser det nu ud til at blive en realitet.Macrumors skriver , at Apple annoncerede lanceringen af Apple Pay i blandt andet Danmark i forbindelse med selskabets earningscall i anledning af kvartalsregnskabet sendt tirsdag.Her oplyste Apple, at Apple Pay blandt andet vil blive lanceret i Danmark, Sverige og Finland senere i år, skriver Macrumors.Apple Pay, der blev lanceret i 2014, kan bruges til at foretage mobilbetalinger på en nem og hurtig måde i butikker, apps og på websider. Tjenesten fungerer på både iPhone, iPad, Apple Watch og Mac.Det fremgår dog også af artiklen, at Apple under telefonkonferencen ikke kom med konkrete datoer for, hvornår Apple Pay kommer til de nye lande.Før det kan ske, vil Apple skulle etablere partnerskaber med blandt andet banker, detailkæder og Nets. Det arbejde er man formentlig allerede langt med, når man annoncerer tjenesten i et nyt land.Når Apple Pay er klar til de danske forbrugere, vil konkurrencen inden for mobilbetalinger blive intensiveret yderligere.Til Apples fordel taler den massive udbredelse af iPhones her i landet, samt at den digitale infrastruktur allerede er på plads.Til gengæld kommer Apple på en hård opgave med at indhente det forspring, som ikke mindst MobilePay allerede har her i landet.Til gengæld er Apple Pay så en international løsning, hvilket kan være et argument for at man som forbruger skal hoppe med på den vogn.Apple Pay er i dag tilgængelig i 21 forskellige lande, heriblandt USA, Frankrig, Spanien, Italien og UK. På Apples hjemmeside optræder Danmark endnu ikke på listen med Apple Pay-lande.