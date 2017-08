Danske banker tavse om Apple Pay-lanceringen: “Hvis vi har været i kontakt med Apple, må jeg ikke fortælle dig om det”

Apple Pay kommer til Danmark. Men hvem skal Apple samarbejde med i det brandvarme marked?

"Der er jeg nødt til at svare dig på den her måde: Hvis vi har haft kontakt med Apple, så måtte jeg ikke fortælle dig det. De har nogle meget skrappe fortrolighedskrav."



”



Chef for forretningsudvikling hos Danske Bank, Jesper Nielsen, har dog tidligere



Læs også: Men når det er sagt, så er vi naturligvis ikke interesseret i at begrænse vores kunder. Har de et ønske om at få adgang til Apple Pay, så vil vi ikke stille os i vejen af hensyn til MobilePay," sagde Jesper Nielsen sidste år.

Betalingsløsningen Apple Pay vil blive lanceret i Danmark senere på året. Det oplyste Apple for nylig.Men Apple Pay kan dog kun lanceres, hvis Apple også indgår et samarbejde med en eller flere danske banker.Det er dog endnu et åbent spørgsmål, hvilke danske banker Apple har planlagt at samarbejde med.“Der sker rigtig meget på betalingsmarkedet i øjeblikket, og vi følger det tæt og med stor interesse. Det er altid spændende med nye internationale løsninger, men på nuværende tidspunkt har vi ikke yderligere kommentarer,” siger Stine Wind, pressechef hos den nordiske storbank Nordea, til Computerworld.Heller ikke hos Jyske Bank er meddelsomheden stor, når snakken falder på Apple Pay.Men her vil bankdirektør Leif Larsen, der sidder i Jyske Banks direktion, dog gerne afsløre, at banken på nuværende tidspunkt ikke har indgået en aftale med Apple om en lancering af Apple Pay i Danmark.“Vi følger slagets gang og ser, hvad der sker. Vi er med i MobilePay og dækker vores behov for mobilbetalinger af den vej. Når det gælder Apple Pay, har vi ikke taget konkret stilling endnu,” siger bankdirektør Leif Larsen, der sidder i Jyske Banks direktion.“Lige nu befinder vi os i en afventede situation.”“Ja, da. Vi har det grundsyn, at vi skal følge vores kunder. Mener kunderne, at det er et interessant tilbud, så vil vi gerne med, og hvis kunderne ikke mener, det er interessant, så er det ligegyldigt for os.”“Der er jeg nødt til at svare dig på den her måde: Hvis vi har haft kontakt med Apple, så måtte jeg ikke fortælle dig om det. De har nogle meget skrappe fortrolighedskrav,” siger Leif Larsen.Danmarks største bank, Danske Bank, har på nuværende tidspunkt ingen kommentar til, om banken planlægger at indgå i et samarbejde om lanceringen af Apple Pay.Men i et mailsvar til Computerworld oplyser Mark Wraa-Hansen, chef for MobilePay-divisionen hos Danske Bank: