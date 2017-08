Her er Samsungs nye Note 8-telefon: Dobbelt-kamera og velkendt stylus med nye evner

Foto: Morten Sahl Madsen

Samsung er klar med en ny Note-telefon, hvor der er fokus på et dobbeltløbet kamera og forbedrede stylus-evner

Skærmen er stor, 6.3 tommer, så der er rigeligt af plads til hjemmesider og lignende. Foto: Morten Sahl Madsen

Telefonen har to kameraer: Det ene vidvinkel, det andet med 2x zoom. Foto: Morten Sahl Madsen

Du kan med den medfølgende stylus tegne og skrive direkte på skærmen. Foto: Morten Sahl Madsen

Foto: Morten Sahl Madsen

Orchid Grey, Maple Gold, Deapsea Blue, Midnight Black.

Samsungs Note-serie er nok bedst kendt i den brede offentlighed for sidste års situation, hvor Note 7-telefoner måtte tilbagekaldes i millionvis på grund af brandfare i batterierne.Men nu har Samsung offentliggjort sin næste Note-telefon, Note 8. En telefon som Samsung lover ikke vil have de samme problemer.Note 8 er mest af alt en større Samsung Galaxy S8+ med en bredere skærm, der stadig dækker næsten hele fronten af telefonen.Skærmen måler 6,3 tommer og har en opløsning på 2.960 x 1.440 pixels og er af af typen SuperAMOLED. Det betyder, at sorte farver er kulsorte, og at telefonen fungerer ganske fortræffeligt i sollys.På grund af den store skærm kan du parre flere apps i et ikon for at åbne dem begge på samme tid. Eksempelvis kan du åbne Google Maps og Spotify på samme tid til køreturene, uden at du skal åbne begge apps hver for sig.Note 8 har ligeledes den samme processor som i Galaxy S8, 6 GB hukommelse, 64 GB lagerplads og plads til et microSD-kort.Ligeledes har Samsung lavet den samme dumme fejl som på Galaxy S8 og placeret fingerskanneren parallelt med kameraerne, så den er svær at ramme - særligt for ventrehåndede.Telefonen har dog stadig både Irisskanner og ansigtsgenkendelse, omend sidstnævnte ikke just er den mest sikre løsning.Ligeledes har Samsung lavet den samme dumme fejl som på Galaxy S8 og placeret fingerskanneren parallelt med kameraerne, så den er svær at ramme. Telefonen har dog stadig både Irisskanner og ansigtsgenkendelse, omend sidstnævnte ikke just er den mest sikre løsning.Telefonen kommer desuden med et 3.300 mAh batteri og en audioport til dit headset. Ingen trælse adaptere her.Hvad der er nyt i forhold til den mindre Galaxy S8 og S8+ er kameraet. Note 8 er Samsungs første forsøg med en telefon med to sideløbende kameraer. Det er ellers en trend som Huawei startede, og som LG, Apple, OnePlus og selv Nokia har fulgt op på.Det ene kamera er wide-lens, imend et andet er en telephoto med op til 2x zoom. I begge kameraer er der optisk billedstabilisering, hvilket er nyt for smartphones med dobbeltkameraer.Dertil kommer også, at telefonens kameraer også kan tage portrætfotos med sløret baggrund som både Huawei, Apple og OnePlus’ telefoner. På Note 8 kan du ligesom på Huaweis telefoner efterfølgende ændre på fokuseringen, så det bliver mere eller mindre sløret.Den unikke funktion ved Note-telefonerne er den indbyggede stylus-pen. Allerede ved Note 7 havde Samsung formået at få skriveoplevelsen til at føles ægte, og der er rigeligt af Stylus-evner indbygget i telefonen.Pennen er mere følsom og præcis end tidligere og derfor bedre til at tegne og skrive med.Du kan blandt andet tegne direkte på den slukkede SuperAMOLED-skærm uden først at tænde en note-app, og du kan flytte rundt på filer og tekstbidder med pennen.Din håndskrevne ord kan omdannes til maskinskrevet tekst, og du kan også bruge pennen til at zoome ind på hjemmesider.Note 8 kommer til Danmark d. 15 september. Prisen lander på 7.749 kroner og kommer i farverne