Danske Bank-chef efter kæmpe-nedbrud hvor alt gik galt: "Jeg fik to og en halv times søvn i nat, og det gør mig til en af de heldige"

Alt, hvad der kunne gå galt, gik galt, da Danske Bank blev ramt af et gigantisk it-nedbrud. Det fortæller bankens chef for it-operations.

Annonce:



Annonce:

Alle de negative forudsigelser i Murphys Lov viste sig at holde stik, da Danske Bank onsdag eftermiddag blev ramt af it-nedbrud, der sendte netbank, hjemmeside samt MobilePay i sort.For her var det omtrent alt, hvad der kunne gå galt, der gik galt.Det fortæller Bo Svejstrup, der er chef for it-operations hos Danske Bank:“Det begyndte i går [onsdag, red] eftermiddag ved 16:00-tiden. Her blev vi ramt af en strømafbrydelse i det ene af vores datacentre. Desværre svigtede både vores batteri-backup og vores diesel-generatorer, ligesom at failover-processen til vores sekundære datacenter også svigtede,” siger han.“Vi kører et fuldt rendundant setup, og vi skal nu have undersøgt, hvorfor failoveren ikke virkede. Det bliver en del af den såkaldte root-cause analyse, som vi nu går i gang med.”“Nej. På nuværende tidspunkt ved vi det ikke.”“Ja, det kan vi fuldstændig afvise,” siger han.Bo Svejstrup befandt sig i Litauen, da hændelsen indtraf.Herfra arbejdede han sammen med bankens litauiske it-afdeling på at løse problemet, indtil han torsdag morgen kunne tage et fly til København.Han forklarer til Computerworld, at genopretningsprocessen har taget længere tid end forudset, og derfor har interne og eksterne teknikere knoklet hele natten.De sidste systemer er først blevet genoprettet sidst på formiddagen.Han har dog hele natten igennem holdt kontakt med de interne og eksterne teknikere og udviklere, der arbejdede på at udbedre problemerne.“Det er mange afdelinger her i banken, der har arbejdet hele natten. Jeg fik to og en halv timers søvn i nat, og det gør mig nok til en af de heldige. Jeg fløj hjem fra Litauen her til morgen og tog direkte ud til det ramte datacenter i Ejby,” siger han.