Overblik: Ubrugelig sikkerhedssoftware koster dansk styrelse 600.000 kroner - hvem har egentlig skylden?

Slots- og Kulturstyrelsen oplever har været nødt til at droppe et nyindkøbt sikkerhedssystem, fordi det ikke virker på de smartphones, styrelsen har købt til formålet. Få overblikket over, hvordan en dansk myndighed endte uden it-sikkerhed - og med en regning på 600.000 kroner.

Hackere angriber danske myndigheder som aldrig før, og i mange offentlige myndigheder er det en del af hverdagen, at it-kriminelle forsøger at trænge ind.Derfor besluttede Slots- og Kulturstyrelsen klogeligt i 2015 at investere i et nyt system, der skulle sikre medarbejdernes data på de smartphones, der i dag er uundværlige arbejdsredskaber.I dag har styrelsen droppet systemet, der aldrig kom til at fungere, og står tilbage uden sikkerhed. Og med en regning på mere end 600.000 kroner for blandt andet smartphones, der ikke kan køre systemet.Styrelsen har købt systemet af Statens It, der også vejledte, da der skulle købes ny hardware til formålet.Den vejledning viste sig dog at blive en dyr fornøjelse.Først vejledte Statens It styrelsen til at købe forkerte telefoner, der ikke kan køre det nye system ordentligt. Da de forkerte telefoner så var købt, ændrede Statens It hardware-specifikationerne til systemet.Nu har styrelsen droppet systemet, men Computerworlds læsere har gjort opmærksom på, at problemet måske kan løses med noget så banalt som en opdatering af Android.Klik på hver enkelt artikel herunder for at læse mere om sagen.Efter massive problemer med ny sikkerhedssoftware på de ansattes mobiltelefoner har Slots- og Kulturstyrelsen valgt at tilbagerulle systemet. Tilbage står styrelsen med en regning på 600.000 kroner - og flere end 250 indkøbte smartphones, der ikke kan køre systemet.Forkert vejledning fra Statens It har kostet styrelse mere end en halv million kroner. Vejledningen har betydet indkøb af forkerte smartphones til et sikkerhedssystem, der ikke virker. Men Statens It vil ikke stille op til interview og ved faktisk ikke, om man må eller ikke må sige noget.Slots- og Kulturstyrelsen står med en regning på mere end 600.000 kroner og 263 telefoner, der ikke kan køre den indkøbte sikkerhedssoftware. Citrix, der står bag systemet undrer sig. "Det har aldrig fungeret bedre."Slots- og kulturstyrelsen har tilbagerullet et stort sikkerheds-projekt til mobilenheder, fordi styrelsens nyindkøbte hardware ikke matchede specifikationskrav fra Statens It. Computerworld-læsere undrer sig over, at styrelsen ikke har løst problemet med en simpel softwareopdatering.